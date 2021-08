Rozmýšlet jsem se nemusel, v HFK je na čem stavět, říká nový kouč Bokij

Ve fotbalové Sigmě zanechal Alexandr Bokij hlubokou stopu. Jako člen slavného Brücknerova týmu ze začátku 90. let minulého století se podílel na postupu až do čtvrtfinále Poháru UEFA. Není divu, že i po letech jeho jméno na Hané rezonuje. Do nové sezony povede jako hlavní trenér HFK Olomouc, kde nahradí Jiřího Derca.

Alexander Bokij | Foto: DENÍK/Jan Pořízek

Jak se to seběhlo, že jste nakonec usedl na lavičku HFK? Pan Derco dostal nabídku z Kuvajtu, kterou se rozhodl využít a klubu pomáhal s nalezeném svého nástupce. Doporučil mě. Sedli jsme si spolu, promluvili si a nakonec jsem se rozhodl, že klubu pomůžu. Nebo se o to minimálně budu snažit. V Holici jste jednou už působil před dvaceti lety. Vzpomínáte ještě, nebo už je to dávno v minulosti? Pořád si na to velmi dobře vzpomínám. Tenkrát jsem nevydržel moc dlouho. Příprava a k tomu možná pět nebo šest zápasů. Udělali jsme nějakých pět nebo sedm bodů. Byli jsme na dobré cestě k záchraně ve druhé lize, ale skončil jsem. Teď se plánujete zdržet déle? Doufám, že ano (směje se). Doba už je jiná. V klubu jsou také jiní lidé, kteří dělají fotbal jinak. I proto bych chtěl zkusit pomoct. Rozmýšlel jste se, jestli nabídku přijmout? Ani jsem se moc rozmýšlet nemusel. V pátek jsem se podíval na trénink, v sobotu se hrál přípravný zápas se Znojmem. Bylo mi rychle jasné, že je na čem stavět. Že jsou tam zkušení hráči i někteří mladí velmi šikovní. Myslím, že kdyby se podařilo ještě přivést nějaké dva tři hráči, může to být velmi dobrý a silný mančaft. Dalo by se dosáhnout na cíle, které před námi budou. Zpočátku výchova hráčů, časem možná i postup do vyšší soutěže. Uvidíme. Stavíte před sebe nějaké cíle pro začínající sezonu? U týmu jsem týden, takže ještě ani neznám všechny hráče precizně jménem a příjmením. Seznamuji se s nimi a to samé platí i o herní kvalitě. To ještě nějakou dobu potrvá. Nikdo na nás ohledně umístění netlačí. Je tady spousta mladých, kteří se ještě ve fotbale potřebují především učit. Kde jste pracoval v posledních letech? Neustále jsem se pohyboval ve fotbale. Pomáhal jsem několika klubům z Ruska, ale i z Kazachstánu. Třeba s organizací přípravy v zimním období. Pomáhal jsem hráčům, aby se dostali do lepších týmů. Hodně jsem jezdil sledovat hráče a připravoval reporty s jejich charakteristikou. Podílel jsem se i na některých přestupech. Spolupracoval jsem i na projektech z mládežnického fotbalu. Byla to rozmanitá práce.