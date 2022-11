Přišlo mi, že během podzimu se Přerov od začátku prezentoval znovu dobrou hrou. Ale výsledky nepřicházely. Proč?

Utekl nám začátek. Hráli jsme dvakrát doma, s Baťovem a Novými Sady. Získali jsme nula bodů, přestože jsme byli lepší, a to ovlivnilo celou sezonu. Hlavně neuznaný gól Baťovu na 3:1, který měl platit, mě ještě trošku straší. Ale nebudeme se na to vymlouvat, chyby dělá každý.

Zdroj: Deník/Ivan Němeček

Museli jste se vypořádat s odchody gólmana Krynského, záložníka Dittmera či obránce Beni. Nepočítám útočníka Koryčana, který vás opustil už před rokem. Nebylo to přeci jen moc?

Asi ano. Odešli nám tři hráči ze základní sestavy. Dva z nich byli stěžejní. Řešili jsme komplikovaně pozici brankáře, naštěstí nám vyšel vstříc Prostějov a sehnali jsme mladého Mikeše, který nezklamal. Avšak hlavně odchod Adama Dittmera se nám nepovedl nahradit.

Přišel na jeho místo zkušený Tomáš Šišlák z Ústí, který se jevil jako solidní náhrada do středu hřiště. Jenže po pár kolech odešel, proč?

Nesedl si s kabinou, byly tam nějaká nedorozumění s vedením. Pavel odešel na začátku soutěže a pak určitě taky chyběl. Hlavně jeho zkušenost. Při ztrátě Dittmera to byl problém.

Peníze nebo neshody? Středopolař Šišlák Viktorce utekl do I. A třídy

Přišel debakl v Brně 2:9, pak prohra v derby s Kozlovicemi 1:5 a v tabulce jste po sedmi kolech byli pomalu na sestup. Jak vám bylo? Byly tam i černé myšlenky o konci v Přerově?

Byla to pro mě nová věc. Nebyl jsem zvyklý takto prohrávat. Musel jsem se s tím vyrovnat, byla to zkušenost. Že bych ale chtěl někam odcházet, to ne. Pod tlakem jsem byl, vnímal jsem to, neříkám, že nečtu komentáře na Facebooku a podobné věci. K trenérské práci to patří. Naštěstí mám podporu vedení, kluci za ty tři roky totiž šli nahoru, podařil se nám nějaký progres.

Zdroj: FK Kozlovice

A dařilo se. Před sezonou jste neprohráli dvanáct soutěžních zápasů v řadě, jenže pak to přišlo. Je to jeden z faktorů neúspěšného podzimu? Že jste neuměli prohrávat?

Patřili jsme mezi aspiranty na postup, nedařilo se nám to. Příčin tam bylo víc. Hráčský kádr a odchody, v létě jsme trénovali v azylu, byly problémy i uvnitř klubu. I tohle nás poznamenalo, museli jsme se s tím vyrovnat.

Nakonec jste alespoň devátí, i když jste vždy chtěl hrát buď o postup, nebo o záchranu.

To je pravda. Vždy jsem říkal, že raději budu hrát o záchranu než ve středu tabulky. Teď jsem za prostředek tabulky de facto rád.

Je tady zimní pauza a s ní bývají spojeny změny v kádru. Víte už o nějakých odchodech?

Zatím takové signály nemám. Hráči, kteří nehrávali, asi budou chtít změnit působiště. Uvidíme, co třeba Zimča (Michal Zimčík, pozn. red.) nebo Matěj Kytlica, jak se k tomu postaví. Do zimní přípravy určitě půjdou, pak uvidíme.

A co příchody?

Kádr bych chtěl okysličit. Hráli jsme vlastně v jedenácti lidech, na které jsem sázel. Naše hra nebyla špatná, měli jsme ale žalostnou koncovku.

Na druhou stranu se povedlo angažování Davida Kašpárka z HFK Olomouc, který je nejlepším střelcem týmu.

Dal osm gólů, další šance spálil. Ale zaplaťpánbůh za těch osm branek. Ostatní se bohužel nepřidali, nikdo ho střelecky nepodpořil. Chybí nám klasický střelec, kterého jsme měli v Koryčanovi. Herně to špatné nebylo, hráli jsme to, co jsme chtěli.

Takže cílem je přivést kvalitního kanonýra?

Ten se hledá těžko. Spíš bych chtěl kádr rozšířit, abych měl více možností ovlivnit zápas. Chyběla v týmu konkurence. Deset, jedenáct hráčů vědělo, že hrát bude. Bylo to složité. Chyběli mi hlavně krajní hráči.

Už v půlce listopadu po dvou týdnech volna lehce trénujete. Jaký je plán na zimní přestávku?

Potřebujeme se udržovat. Trénovat budeme dvakrát týdně do poloviny prosince. V úterý v hale nebo posilovně, v pátek to budou herní tréninky. Takto pojedeme do konce prosince, ostrá příprava začne 17. ledna klasickými testy. Celou přípravu jinak absolvujeme na umělce, protože první kolo s Baťově hrajeme na umělé trávě.

Za odměnu soustředění? Teprve se ukáže, jaká jsme parta, říká kouč Kozlovic