Bylo to spíše v rovině přání hráčů. A já jsem jim to přál také. A to i za cenu, že by mě to mohlo stát fleka, kdyby se třeba pětkrát v řadě prohrálo. Měli jsme tam totiž hráče, kteří by si takovou soutěž jinak nikdy nezahráli. I klubový výbor to ale bral spíše s úsměvem. Byla to fakt taková nekoncepční vize a nic, co by bylo bráno úplně vážně. Na druhou stranu ale, kdyby na to přišlo, tak bychom na to asi nakonec skutečně kývli. Ale upřímně, ten klub fakt není na tuto úroveň stavěný. Funguje rodinným způsobem, ti lidé to tam dělají s láskou a ze zodpovědnosti a to, že se nám v té sezoně bude takhle dařit, opravdu nikdo nečekal. Bylo to prostě postaveno na kabině a klubovém patriotismu, díky kterému jsme se dostali nad své možnosti.

Vybaví se mi ten přístup. Mám totiž svou životní cestu, kterou někdo může nazvat jako ne úplně běžný trenérský postoj. Já totiž chci stavět na spolupráci s hráči a takové celkové pozitivitě. A to, že jsem tam vydržel tak dlouho mě utvrzuje v tom, že je ta cesta správná. Běžný trenérský styl totiž je, že kouč přijde, všechno to tam postaví na nohy, všichni se zvlčí, začnou fungovat a maximálně za rok a půl to celé umře. O tom nás učili i na licencích, že už je to pomalu překonané. Já se snažím postupovat třeba tak, že hráčům uděluji role. Například že z kapitána jsem udělal opravdu exkluzivního kapitána, starším hráčům jsem dal důvěru, těm mladým zase naději a celkově jsem se snažil, aby byla ta kabina v pořádku. A dlouhou dobu to skutečně fungovalo.

Na novosadské lavičce jste strávil šest let, což už je poměrně dlouhá životní kapitola. Co si teď vybavíte, když se podíváte za sebe?

Byl bych naivní, kdybych nevěděl, že v okolí toho klubu (a je to tak všude) jsou lidé, kteří si tu pověstnou hůl vždycky najdou. Tady ty tlaky ale zase tak šílené nebyly. Navíc, když já jsem k tomu týmu přišel, tak byl poslední a měl skóre 1:21. A najednou je po šesti letech bráno osmé místo jako neúspěch. Je to tak trochu k pousmání. Navíc je k tomu dobré si uvědomit, že jsme nikdy nešli cestou nějakých extra nákupů. Osmé místo pořád znamená, že dalších osm soupeřů skončilo pod námi. A vzhledem k okolnostem se s lepším umístěním moc počítat nedalo.

I přes to všechno, co říkáte, ty výsledky prostě, oproti minulé sezoně, nebyly úplně nejlepší. Cítil jste na sebe v klubu nějaký tlak? Ať už od vedení nebo od fanoušků?

Bavili jsme se o tom už někdy v polovině jara. Já sám jsem navrhl, ať se to nějakým způsobem zváží ze všech možných stran. Chtěl jsem si totiž případným pokračováním být stoprocentně jistý. Na to pak navázala další zranění a karty v našem týmu. I přesto ale řada zápasů, zvláště ke konci sezony, už měla poměrně dobrou úroveň. Zvláště ty v Holešově a Šternberku, kdy výkon týmu i ve značně omlazené sestavě získával tvář. Navíc těm mladým hráčům, jako jsou třeba Raška, Pírek, Nguyen a další, to určitě také něco do budoucna dalo a posunulo zase o něco výš.

Co jste za celou tu dobu bral jako takovou svou největší výzvu?

U mě ty výzvy jsou jasné. Vždy si představím to největší riziko a když je pro mě adekvátní, tak do toho jdu. A to byl i případ vstupu do tohoto klubu. Hodně lidí mi říkalo, ať se na to vykašlu. Po více jednáních jsem ale poznal, že to klub myslí se záchranou opravdu vážně, a tak jsem se rozhodl pomoci. V minulosti jsem vzal třeba i Hranice na posledním místě. Takže abych odpověděl, největší výzvou bylo na Sadech vůbec začít.

Říkal jste, že si nyní chcete dát od trénování trochu pauzu. Čemu se teď chcete hlavně věnovat?

V každém případě sám sobě. Tato práce je totiž, pokud ji chce člověk dělat zodpovědně, dost náročná. Každého toho hráče totiž musíte mít neustále v hlavě. Včetně dorostenců a kluků z béčka, kteří doufali, že si je vytáhnu. A to stojí opravdu hodně energie. Navíc je ten den tím hodně roztrhaný. Člověk si musí udělat nějaké své povinnosti ve firmě a po nějaké dvouhodinové pauze už jet na trénink. A za posledních zhruba deset let to cítím na své kondici, váze a tak dále. Já jsem do nějakých 45 let chytal a od 32 trénuji. Až doteď. Během těch let jsem celkem pravidelně odmítal spoustu prodloužených víkendů svých známých, pozvání na dovolené a podobně. Teď si to tedy chci vynahradit. Vím, že to může znít sobecky, ale není tomu tak. Pro své blízké totiž musím být silný. Ať už to jsou vnoučata, děti nebo partnerka. Pro mě to teď tedy hodně bude o teniskách, sluchátkách, lese a také o ledové vodě. Věřím, že toto všechno mi ukáže cestu, kam dál.

Takže zatím nemáte stanoveno, jak dlouho byste si chtěl dát od trénování pauzu?

Vůbec. Nad tím nepřemýšlím. Mám v hlavě takovou stěnu. Vím, že něco může přijít klidně za týden. Někdo mi zavolá a ve mě se to zase rozsvítí, naskočí mi husí kůže a budu chtít jít zpátky. To se ale prostě stane, až se to stane. A spíše se modlím, ať nikdo takový nezavolá. Už se totiž opravdu těším na to, o čem jsem mluvil v minulé odpovědi.

To chápu. Zeptám se tedy ještě, co vám to trénování naopak dalo.

Dalo mi to do života strašně moc. A to nejen co se týče fotbalové odbornosti, ale hlavně co se týče mezilidské komunikace. To jsou všechno věci, které člověka posouvají i v běžném životě.

Stihl jste už od svého skončení nějaké nabídky odmítnout?

Významné ne. Spíše mi píšou lidé, kteří se o tom dozvěděli později, takové zprávy na rozloučenou. Navíc si myslím, že je teď doba těsně před sezonou a všechny kluby už ve svém složení mají jasno.

A otázka na závěr. Umíte si představit, že byste se jednou, třeba za pár let, mohl vrátil i na Nové Sady? Nebo je to pro vás už jednou pro vždy ukončená kapitola?

Myslím si, že i toto je věc toho, jak si to sedne. Nerozešli jsme se vůbec ve zlém a rozhodně se tam nestalo nic tak závažného, co by mělo naše vztahy do budoucna jakýmkoli způsobem narušit.