Už na konci podzimní části jsem věděl, že Vyškov chce jít jinou cestou s jinými brankáři. V mém věku je pro mě důležité chytat. Hledal jsem mančaft, ve kterém by byla možnost herního vytížení. Vzhledem k rodině a práci mi tohle dávalo největší smysl.

Můžete to rozvést? Fotbalu už neobětujete tolik času?

Život mám teď nastavený tak, že ráno chodím do práce a odpoledne ještě trénuji brankáře v Boskovicích. Bylo pro mě těžké skloubit profesionální klub s touto činností. Hledal jsem v nižších soutěžích, a protože znám trenéra Chytrého, domluvili jsme se takto.

Odkud se s koučem Vlastimilem Chytrým znáte?

Pan Chytrý mě vedl už v Kroměříži a od té doby jsme v kontaktu. Známe se docela dobře, takže jsem neváhal.

Dá se říct, že vás opustily fotbalové ambice? Neberete divizi jako krok zpět?

Já si to úplně nemyslím. Řekl bych, že je lepší půl roku někde chytat, než půlroku nechytat nikde. Věřím, že na jaře tady uděláme úspěch, postoupíme do třetí ligy a řekneme si, že ta spolupráce může pokračovat dál. Nebo se mi otevřou dveře někam jinam. To ještě nechám otevřené.

Přeci jen je váš přesun do Kozlovic překvapivý. Na podzim jste odchytal ve Vyškově dvanáct z patnácti utkání.

Jsem na to ve fotbale zvyklý. Takové věci se mohou stát. Měl jsem během podzimu i nějaké zdravotní problémy. Vedení si to vyhodnotilo takhle. Mají tam teď šikovného mladého brankáře z Kamerunu, který chytal ve Francii, tuším, že v Lyonu. A k tomu ze Slavie dalšího mladého gólmana. Je to cesta toho klubu. Vychovávat takové brankáře a posílat je do světa. Já to respektuji.

Trenéra Chytrého jste znal, takže víte, do čeho jdete? Máte o Kozlech informace?

S některými kluky, co hrají v Kozlovicích, jsme se potkali v dřívějších angažmá. Vím, že tady mají dobrý mančaft, krásný areál a celkově klub funguje. A hlavně má ambice. Je pro mě důležité, že je o co hrát na jaře a půjdeme za nějakým cílem. To mě oslovilo. Chtěl bych postoupit.

Jaro v divizi E bude nesmírně zajímavé už proto, že první tři celky dělí v tabulce tři body, všechny vyhlašují postupové ambice a všechny tři jsou z jednoho okresu. Díval jste se i na tohle?

Jo. Když se naskytla tato možnost, trošku jsem sháněl informace a koukal, jak si kluby stojí. Díval jsem se i na kádry. Bude to stoprocentně hodně zajímavé. Hranice teď hodně posilovaly, přišel tam trenér Matějka, který působil v Kozlovicích. V Přerově je zase kouč David Rojka a šikovní kluci. Je to našlapané a budou rozhodovat maličkosti.

Trenér a agent Vlastimil Chytrý o příchodu Šustra:

Vyškov chtěl dát prostor mladému a zahraničnímu brankáři, kterého si přivedl majitel. Tak se zrodila myšlenka, že by Martin půlrok strávil u nás v Kozlovicích, aby se pořádně nachystal. Konec ve Vyškově nás překvapil, na podzim odchytal dvanáct utkání. Ve chvíli, kdy jsem se o konci ve Vyškově dozvěděl, v hlavě už jsem variantu Kozlovic měl. Domluvili jsme se. Je to pro nás brankář, který ještě minulý rok chytal první ligu za Zbrojovku Brno – snová posila. Pro každý tým, který hraje o postup nebo o záchranu, hraje brankář strašně důležitou roli. Pro mě to byla jedna z priorit. Jsem rád, že situace takto dopadla. Teď bude dělat vše pro to, aby nám pomohl k co nejlepším výsledkům a v létě se vrátil k profesionálnímu fotbalu.