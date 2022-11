V rámci očekávání před sezonou a pohledem celého našeho klubu jsme spokojeni. Navíc když přihlédnu k tomu, že na třetí a čtvrté místo ztrácíme pouhý bod. A když k tomu ještě připočtu, kolik jsme měli zraněných hráčů a jaký jsme chytili ze začátku los, jsme se s tím vypořádali opravdu velmi dobře.

Jak vám bylo po tom rozkolísaném začátku, kdy jste střídali výhry s prohrami a po minulé úspěšné sezoně se najednou nedařilo úplně podle plánu?

Jestli si dobře vzpomínám, tak u nás v té době nedocházelo k nějakému hodnocení startu do sezony. To byla totiž doba, kdy jsme se prostě snažili jít zápas od zápasu a největším zklamáním byla asi domácí prohra se Slavičínem v prvním kole. Potom jsme ale jeli do Přerova, který v té době byl pasován na největšího kandidáta na postup. A protože jsme tam zvítězili, tak se dobrá nálada vrátila. Následně jsme doma porazili Bzenec, takže to najednou šlo dle očekávání. No a pak tedy přišly dvě prohry v řadě s brněnským béčkem a rozjetými Kozlovicemi. Tam jsme navíc přišli během jednoho zápasu o tři hráče. Horší start byl ale také dán zraněními. Ať už Kucharčuka, Přikryla, Dvorského nebo Marčíky. To jsou všechno rozdíloví hráči, kteří najednou chyběli.

Zraněných jste měli opravdu hodně. Na druhou stranu jste ale díky tomu otestovali i mladé hráče, kteří by jinak moc šancí nedostali a mnoho z nich se skutečně chytilo. Dá se to tedy z tohoto pohledu brát jako pozitivum?

Určitě. Jsem na ně hodně pyšný. Vždycky jsem se snažil, aby v kabině neseděli hráči jen tak do počtu a tato situace tomu jenom pomohla. Když jsem to tak počítal, tak se do hry za tak krátký úsek sezony dostalo 23 hráčů včetně sedmnáctiletého Jana Rašky, který naskočil do posledního zápasu s Holicí. A co je nejdůležitější, ukázali se všichni být skutečně platnými. Získávali jsme s nimi i pravidelně body. Velice pozitivně mě překvapili třeba Lukáš Dokoupil nebo Anh Tuan Nguyen.

Překvapily vás výkony nováčků ze Šternberka a Baťova, kteří oba skončili před vámi?

Určitě mě překvapily tím, jak vysoko v tabulce se umístily. Jinak jsou to ale kvalitní a ofenzivně laděné týmy, a tak jsem určitě nečekal, že by zůstaly v tabulce někde vzadu. Řeknu to ještě takhle. Jestli nějaký tým hraje neustále na špici a za šest let nastřílí v krajském přeboru 400 gólů, tak ho určitě jen tak něco nezlomí. Je to rozdíl oproti minulému roku, kdy do divize postoupil Holešov tak tak z druhého místa a bylo tedy jasné, že budou na padáka. A také že byli. Zachránili se až v samém závěru.

Vraťme se ale k Novým Sadům. Už máte konkrétní program zimní přípravy?

Máme. První přípravák odehrajeme 27. ledna v Holici, pak jedeme na soustředění do Vigantic, na což navážou zápasy s Kroměříží, devatenáctkou Sigmy, Valašským Meziříčím, Polankou a Bruntálem. Co se pak týče tréninků, tak ty bychom z velké části měli absolvovat na umělce v Prostějově.

Na jaké herní činnosti budete chtít v zimě nejvíce zapracovat?

Myslím si, že až na zápas v Baťově jsme neměli problém s defenzivou. To ostatně potvrzují i naše výsledky, kdy jsme často vozili jednobrankové výhry z venkovních hřišť. Na tom má velikou zásluhu jak brankář Kofroň, tak i defenzivní záložníci Rus s Fládrem, stoper Přikryl a krajní bek Opatřil. I přechod do útoku máme poměrně kvalitní. Budeme se tedy chtít hlavně zaměřit na získání zkušeností ve vápně a na proměňování šancí. Také na řešení předfinální útočné fáze. V tom jsme bohužel za tou největší divizní špičkou lehce zaostávali.

Jsou připraveny i nějaké pohyby v kádru?

Řešíme teď pouze příchod Pepy Pančocháře z Hranic. Ten už přesáhl třicet let a staví si u Olomouce dům, tudíž by mu asi i trochu pomalejší tempo divize vyhovovalo. Hlavně ale chceme udržet stávající kádr, protože už je pohromadě nějakou tu dobu. Já osobně totiž razím spíše cestu spolupráce a lidskosti. To se samozřejmě týká i komunikace s hráči. A když na to dokážou slyšet a nezneužívají toho, přináší to pak obrovské ovoce. Třeba jako nyní, kdy máme bodově nejsilnější podzim za poslední roky.

Jak jste již zmínil, mezi třetím a šestým místem je rozdíl jediného bodu. Jaké umístění po konci sezony bude vaším cílem?

Byli bychom rádi, pokud bychom dokázali skončit okolo toho třetího místa. Hráči určitě nemají malé cíle. A to je dobře, že je nikdo nemusí nutit, aby se dále zlepšovali a aby vyhrávali. Je to dáno tím, že jsou to v podstatě mladí kluci doplněni několika zkušenými hráči, kteří mají hlavu nastavenou velice profesionálně.