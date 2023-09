„Dostali jsme navíc brzy červenou kartu a šli jsme kvůli tomu tak trochu pod tlak. Raději jsme se tedy zatáhli a s vědomím, že jejich obrana není úplně silná, jsme zkoušeli nakopávat dopředu na Martina Ambrože. A naštěstí to fungovalo," dodal.

Novosadští neměli do sezonu opravdu vůbec dobrý vstup, když poprvé vyhráli až před dvěma týdny v pátém kole proti dosud Novému Jičínu, který až doteď nezískal ani jeden bod. Do té doby vstřelili pouhé čtyři branky ze čtyř zápasů. Do zápasu s Rýmařovem šli navíc po prohře 0:5 v Bzenci, která se rodila za velmi podivných okolností a také s mnoha absencemi vynucenými jak zraněními, tak i červenými kartami.

„I přes lehkou nervozitu jsme si stále věřili. Věděli jsme, že předchozí prohry neplynuly z toho, že bychom byli méně fotbalovější. I tak to má ale člověk stále v hlavě. Šli jsme do toho s tím, že nevypustíme jediný souboj a s našimi skvělými fanoušky v zádech prostě vyhrajeme. V úterý jsme si dali s klukama večeři a bowling a vše, co se dělo, jsme hodili za hlavu," popisoval.

Syn novovsadského kouče ale v poslední době zdaleka nežil pouze fotbalem. V minulých dnech totiž vstoupil do manželství. „Nějaká velká životní změna to pro mě není. S manželkou jsme spolu už devět let, takže už to bylo spíš plánované," říká ale.

Mimo to také dokázal téměř dodělat svá magisterská studia a vykročit do života v povolání čerstvého učitele. „Sice mi ještě chybí obhajoba magisterské práce, začal jsem už ale učit na základní škole v Hranicích. Prioritami teď pro mě jsou práce, rodina a fotbal. Dá se říci, že se teď na ten fotbal mohu i více soustředit," uzavřel Rostislav Sobek.