„Je to samozřejmě subjektivní, i tak si ale dokážu říct, že to byl ostudný a tendenční výkon. Nevím, z jakého důvodu. Spousta utkání byla odložených, udělalo se hezky, přišlo hodně lidí. Z mého pohledu zápas poškodil,“ vyjádřil Sobek po zápase nespokojenost.

„Za mě byl výkon rozhodčího ostuda,“ zopakoval. Které výroky se mu nelíbily?

„Ačkoliv soupeř říkal, že jsme si sami zápas pokazili některými vstupy, já se rozhodčích absolutně nemůžu zastat. Pokud by dával například žluté karty za to, za co ji dal našemu stoperovi v desáté minutě, to by jich musel rozdat soupeři tak dvanáct,“ nelíbilo se Sobkovi mimo jiné posouzení zákroku na kozlovického Dominika Skopala, který byl nedovoleně zastaven Filipem Přikrylem při brejkové situaci na polovině hřiště. Následovala první žlutá karta zápasu.

OBRAZEM: Slepené trefy a Nové Sady vyloupily Kozlovice

Simulování nic, zdržování potrestáno

Podle Sobka byl kozlovický playmaker Skopal na zemi až příliš často. A to i ve vápně, kde měl dle Novosadských za simulování vyfasovat (minimálně) jednu žlutou kartu. Rozhodčí jednou mladému záložníkovi domluvil, karetní trest neuděloval.

„Bylo tam simulování Dominika Skopala, za které se má trestat, našemu hráči na druhé straně okamžitě dá úmyslně druhou žlutou kartu jen za to, že po odpískání píchne do balonu,“ kroutil hlavou Sobek.

Na mysli měl druhé žluté napomenutí pro Adama Marčíka, který v 86. minutě v přerušené hře posunul míč mimo dosah brankáře Obziny, ten tak nemohl ihned rozehrávat. Přísné, ale nejspíš správné, i když o chvíli později úplně to stejné předvedl i hostující Kubušek. Nic se nestalo.

„Odnesli jsme to červenou, ale soupeři nám skákali do autu v přerušené hře, to je ještě větší přestupek,“ postěžoval si Rostislav Sobek.

A minimálně žlutou kartu měli domácí podle něj vyfasovat i v 76. minutě, kdy se Strašák zezadu pokusil sestřelit unikajícího Kucharčuka. Soupeře však netrefil.

„Zastavení skluzem Kucharčuka, který šel do brejku? Ten to jen chtěl ustát, sportovně nespadl, jinak to byl zákrok na červenou. Dodatečně nepadla ani žlutá karta,“ nechápal Sobek.

Zdroj: Deník/Ivan Němeček

Kozlovice hledají pohodu

Spokojen nemohl být ani kozlovický lodivod František Rolinc, i když s hostující nespokojeností směrem k sudímu se neztotožňoval.

„Můžu Novým Sadům a trenérovi Rosťovi Sobkovi jen pogratulovat. Jsme kamarádi a potkáváme se týden co týden i na malé kopané starých pánů v Hranicích. Štengrovali jsme se už v týdnu, ale v žádném případě to dnes nebylo o rozhodčím,“ řekl Rolinc. „Bylo to dobré utkání, bohužel se špatným výsledkem pro nás,“ dodal.

Jeho tým padl na jaře už potřetí a z pěti utkání má jen šest bodů. To znamená druhé místo tabulky s dvoubodovou ztrátou na Slavičín, který má nyní navíc zápas k dobru.

„Kouše se to hodně těžko. To, že jsme ztratili body, je jedna věc. Ale mě spíš trápí, že nemáme pohodu jako jsme měli na podzim. Šlo nám to samo, krásná křídelní hra, po které jsme si vytvářeli spoustu šancí, které jsme proměňovali,“ zavzpomínal Rolinc na mistrovský podzim.

„Šance si vypracujeme, ale jsme na štíru s koncovkou,“ dobře ví trenér.

O štěstí to ale podle něj rozhodně není. „To by bylo moc jednoduché. Jen o to nejde. Musíme začít u sebe, máme pořád dost času, abychom s tím něco udělali. Máme teď i problémy s tréninkovými podmínkami, trénujeme na neadekvátních plochách. Hrbaté, křivé, pršelo. S lepšími podmínkami pro přípravu se nám snad zlepší nálada,“ uzavřel František Rolinc.

Tři penalty a devět gólů. Šternberk zvládl přestřelku se Všechovicemi