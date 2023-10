„Nálada je teď trošku horší, než po tom dobrém začátku, není ale nijak hrůzostrašná. Bohužel se nám to trošku zvrtlo, když jsme hráli dvakrát po sobě s těžkými soupeři - Kozlovicemi a Stráním. Pak jsme ale prohráli i s posledním Novým Jičínem, což už je horší. Máme ale stále patnáct bodů z deseti zápasů, což je polovina možného. Už by to ale chtělo vybojovat nějaké body jak venku, tak hlavně v domácím prostředí," říká čerstvě 42letý stoper, který naprostou většinu kariéry strávil ve třetiligovém Uničově.

Mužstvo Holice skutečně dlouhou dobu udivovalo většinu diváků divize, když z prvních sedmi kol vyhrálo pětkrát a nekompromisně se tlačilo do první trojky. Potom ale přišel domácí zápas proti tehdy prvním Kozlovicím, ve kterém svého soka v některých momentech i přehrávalo, nakonec však padlo nejtěsnějším možným rozdílem 0:1. Hned nato následovaly další dvě porážky. Nejdříve na hřišti už aktuálního lídra ze Strání v poměru 1:5 a potom i 0:1 doma s posledním Novým Jičínem.

„Důvody vidím v tom, že až na pár výjimek, jako jsem třeba já, máme velice mladé mužstvo. A možná přišlo s těmi výhrami i nějaké to uspokojení. I nezkušenost může hrát svou roli. Kluci s tím mužským fotbalem přece jen stále začínají," vyjmenovává a dodává, že on jako suverénně nejstarší a také nejzkušenější hráč se na své mnohem mladší spoluhráče také snaží působit: „Hodně se s nimi bavím, k čemuž mám i dost prostoru od trenéra. Vždy se ale snažím být pozitivní. Negativismus není dobrý nikdy. Zvláště u takto mladých hráčů."

Na první pohled by se mohlo zdát, že současnou holickou krizi mohl odstartovat právě zápas s Kozlovicemi, ve kterém byli Černo-bílí blízko bodům, avšak nakonec nepřišel ani jeden. Roman Vejvoda to však vidí přesně opačně.

Holice s Novým Jičínem nedala penaltu a prohrála už potřetí v řadě

„Já si spíše myslím, že nás ten zápas klidně mohl dostat o něco dál. Dokázali jsme si v něm totiž, že i s tak těžkými soupeři můžeme hrát vyrovnaně. I výsledek ze Strání vypadá hrůzostrašně, ale až na začátky poločasů to z naší strany také nebylo špatné a doplatili jsme jen a pouze na individuální chyby," vysvětluje.

Takže jak by se tedy on společně se svými spoluhráči mohli z této šlamastyky dostat ven? „Zrovna včera jsem si vzal v šatně slovo a apeloval na kluky, ale i na sebe, že si musíme dávat pozor na první zpracování, na provedení přihrávek a že nesmíme ztrácet jednoduché míče. To nás sráželo zejména proti Novému Jičínu. Na tom musíme na trénicích zapracovat asi nejvíce," popisuje.

Jako první se o návrat na vítěznou vlnu budou moci holičtí hráči pokusit v sobotním derby na hřišti Šternberka, který zažívá o něco slabší sezonu než minule. V tabulce je aktuálně na pátém místě a bodů má na svém kontě jen o jeden více než HFK, tedy šestnáct.

„Klíčové bude nepropadat v soubojích. Šternberk je zejména technické mužstvo, ale má ve svých řadách i důrazné hráče. To sice máme i my, ale musíme to konečně předvést i v zápase. Nesmí to všechno holt zůstat jen v šatně. Pak můžeme konečně uspět a odrazit se zase k lepším zítřkům," uzavřel.