„Vyhráli jsme zaslouženě, hlavně v prvním poločase jsme byli jasně lepší,“ pochvaloval si přerovský trenér David Rojka, pro kterého se jednalo o speciální utkání. Před jeho příchodem na Viktorku se mluvilo o jeho možném angažmá právě na Nových Sadech. Ostatně, nedaleko hřiště olomouckého klubu bývalý ligový útočník Sigmy dokonce bydlí.

„Ještě jsem je ani jednou neporazil, vypsal jsem před zápasem do kabiny odměnu. Šlo o nějaké lahvinky. Naštěstí to vyšlo,“ usmíval se kouč.

Na druhé straně panuje úplně jiná atmosféra. Nové Sady se po úvodních dvou výhrách nad Hranicemi a Šumperkem nevídaně trápí. V pěti posledních duelech vstřelily jen pět gólů. Ten v Přerově navíc po velmi diskutabilní penaltě na začátku druhého poločasu.

Sobek: V útoku se trápíme

„Soupeř vyhrál zaslouženě. Nás trápí ofenziva. Neudržíme balon, začne se to vracet zpátky a jsme pak pod tlakem,“ kroutil hlavou novosadský lodivod Rostislav Sobek. „Dlouhodobě nás to sráží. Proti soupeřům z hora tabulky není naše činnost směrem dopředu kvalitní. Trápíme se, pak ještě dostáváme góly ke konci zápasu,“ dodal kouč.

Viktorka mohla každopádně po první půli vést vyšším rozdílem než 1:0. Ujala se však pouze situace po Kaďorkově standardce, míč do sítě uklidil Masný. Hosté tak mohli srovnat, když sudí Rygl viděl faul domácích ve vápně, přestože útočící hráč po lehkém kontaktu ani neskončil na zemi.

„Pak jsme se hledali, dost nás to poznamenalo. Začali jsme riskovat, hrnuli jsme se zbytečně brzo dopředu. Sady to naštěstí nepotrestaly,“ oddechl si David Rojka.

Právě neproměněnou tutovkou hostujícího Marčíka a gólem Viktorky na 2:1 se duel definitivně zlomil. Klíčová byla 79. minuta, kdy se domácí prokombinovali do vápna a Petr Mirvald poslal Přerov do vedení. „Myslím, že na tom měl podíl i náš brankář, nevyběhl a ten útočník to měl moc jednoduché,“ ohlédl se Rostislav Sobek.

Viktorce tak pro závěr střetnutí narostla křídla, po Kaďorkově rohu zvýšil hlavou na 3:1 stoper Javora, Lukáš Kaďorek pak korunoval dobrý výkon brankou na 4:1 po brejku v 89. minutě.

V dalším kole soutěže Přerované zajíždí v neděli do Šumperka. Nové Sady hostí v sobotu od 15.30 silné Kozlovice.

1. FC Viktorie Přerov – FK Kozlovice 4:1 (1:0)

Branky: 19. Masný, 79. Mirvald, 83. Javora, 89. Kaďorek – 47. z pen. Drábek.

Rozhodčí: Rygl – Nejezchleb, Hanák. ŽK: Kratochvíl, Mirvald – Kirschbaum, Sobek mladší. Diváci: 174.

Přerov: Kvapil – Jaš, Koplík, Javora, Kratochvíl (86. Blažkovský) – Mirvald, Zimčík – Kaďorek, Bernard, Masný (85. Hats) – Koryčan (84. Jaich). Trenér: David Rojka.

Nové Sady: Šarman – Hirsch, Krátký, Popelka, Kirschbaum – Rus, Sobek ml. (78. Nguyen) – M. Škrabal, Drábek, T. Škrabal (81. Kovář) – Marčík. Trenér: Rostislav Sobek.