Trenér Alexandr Bokij i přes krásné skóre optimismus lehce mírní. „Průběh utkání neodpovídá úplně výsledku, protože Bzenec byl těžký soupeř hodně soubojový. Štěstí nám však přálo, protože jsme hráli s velkou snahou,“ uvedl kouč.

Střeleckým hrdinou se stal David Kašpárek. Devatenáctiletý útočník nastřílel tři branky. Ve 34. minutě skóre otevřel, přesně po hodině přidal druhou branku a o šest minut později vystavil Bzeneckým účet potřetí.

„Konečně nám začal střílet góly. To, co Kašpárek neproměnil minulý zápas nebo na tréninku, tak se mu teď povedlo. Nemůžeme od něj ovšem očekávat, že bude v devatenácti letech dávat každý zápas tři góly, ale teď mu to vyšlo,“ mnul si ruce Bokij.

Domácí pak sice snížili zásluhou Čecha, ovšem poslední slovo měl v nastaveném čase Tadeáš Spurný a upravil na konečných 4:1 pro HFK.

„V prvním poločase jsme dali gól na 1:0 trošku se štěstím po kombinaci na pravé straně. Ve druhém jsme hráli na brejky, které nám vycházely. Měli jsme ještě další možnosti, které jsme bohužel neproměnili,“ podotkl Bokij.

S průběžným druhým místem v tabulce je spokojen, avšak nepřeceňuje jej. „Začátek soutěže nám vychází, ale každý zápas máme jinou základní sestavu kvůli marodce, takže se dáváme dohromady. Soustředíme se na každý zápas a úplně se na tabulku nedíváme. Ale samozřejmě, když už se na ni podíváme, tak jsme rádi, že jsme druzí,“ pousmál se někdejší hráč Sigmy Olomouc či Spartaku Moskva.

Bzenec - HFK Olomouc 1:4

Branky: 72. Čech – 34., 60. a 66. Kašpárek, 90+1. Spurný.

Rozhodčí: Grečmal – Novák, Dorotík. ŽK: Linek – Kotůlek, Machalický.

HFK: Machalický – Laštůvka (81. Tylich), Pavelka, Černý, Žídek – Kotůlek – Bernatík (89. Bohanos), Nováček, Červenka – Stoklasa (70. Spurný) – Kašpárek. Trenér: Alexandr Bokij.