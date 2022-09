Takový začátek si asi Šternberk nepředstavoval. Už ve třetí minutě poslal domácí Všechovice do vedení Matěj Rak.

„Byl jsem zaskočený, že jsme dostali takový gól. Na začátek jsme se chystali, ale házeli jsme aut, míč jsme ztratili, přišel nákop na půlku, prohraný souboj a najednou vypluli tři hráči na jednoho našeho. Situaci vyřešili skvěle,“ hodnotil šternberský trenér Ivo Lošťák.

„V úvodu jsme hráli dobře směrem dopředu, byly tam i nějaké kombinace,“ přidal se všechovický kouč Lubomír Kubica.

A ve čtrnácté minutě to mělo pro jeho svěřence vypadat ještě lépe. Šternberský Jakub Smrček totiž před vápnem zatáhl za záchrannou brzdu a unikajícího soupeře, který šel sám na brankáře Kopřivu, srazil k zemi a viděl červenou kartu.

Heinz byl z derby unešený! Co na hvězdu práskli aktéři?

„Vyplynulo to ze hry, dali pěkný míč za obranu,“ popisoval Lošťák. Tomu navíc bylo o další čtyři minuty ještě hůře, protože musel kvůli zranění vystřídat kapitána Martina Kubu.

„První šok byl brzký gól, druhý červená a třetí komplikace tohle zranění,“ říkal Lošťák.

Jenže Šternberk se semkl a ve 21. minutě udeřil. Po rohovém kopu se prosadil Ladislav Koutek a srovnal. „Vyloučení nám paradoxně ublížilo, protože soupeř se zatáhl,“ nechápal Kubica.

„Řekli jsme si, že i v deseti zkusíme hrát podobně. Jen jsme přeskupili řady a měli jsme tam dvě velké šance, kdy jsme šli sami na brankáře. Jednou nás vychytal, podruhé jsme zakončili zbrkle,“ sdělil Lošťák.

FOTO: Dvě červené a prohra. Kozlovice vyhrály v Nových Sadech po šesti letech

Po změně stran dvakrát zahrozily Všechovice, ale činil se gólman Kopřiva. Naopak na druhé straně udeřil Šternberk opět po rohu, kdy se trefil František Zvědělík.

„Dobře se zorientoval. Tenhle gól nám vlil síly do krve,“ chválil Lošťák. „To je naše slabina v každém zápase inkasujeme ze standardních situací. Navíc to jsou lajdácké góly. Druhá branka nás položila a už se to víceméně dohrávalo,“ všiml si Kubica.

Ten sice reagoval přeskupením řad na tři obránce, ale zpětně tento tah jako povedený nehodnotil. „Asi nám to nepomohlo, protože to nemáme nacvičené. Málo jsme využívali křídla, obehrávali šestnáctku a do ní jsme se téměř nedostali,“ viděl všechovický kouč.

„My jsme hrozili z brejků, ale nedohráli jsme je. Před kluky smekám, jak se semkli a sáhli si na dno. Já jsem asi takhle těžký zápas ještě nekoučoval. Ale nebylo poznat, že hrajeme v deseti, soupeř nás neohrozil ani nezatlačil,“ dodal Lošťák.

FOTO: HFK slaví první (tří) bodový zisk. Divizní Šumperk prohloubil krizi

Všechovice jsou v tabulce divize E desáté, Šternberk druhý a stále neprohrál.

„Vždycky se hraje lépe, když se daří a člověk je na špici tabulky. Ale pořád se bereme jako nováček a je to nadstavba. Budeme se tam chtít udržet co nejdéle. Je ještě brzo, abychom chodili do zápasů jako favorit. Pořád je začátek sezony, o tomhle se můžeme bavit v půlce ročníku. Jdeme dál s pokorou,“ hlásí Lošťák.

Rasismus?

Šternberský obrat sledovalo ve Všechovicích 311 platících diváků. Pár z nich se ale mělo údajně dopustit rasistického chování směrem k domácímu hráči.

„Přišlo dost lidí, atmosféra byla zajímavá, ale mělo to kaňku od hostujících fanoušků, kteří rasisticky bučeli na našeho hráče tmavšího původu Denise Holuba. Je to v dnešní době smutné,“ kroutil hlavou Kubica.

VIDEO: Nevídané. První bod Bzence vystřelil v Přerově brankář!

Tatran Všechovice - FK Šternberk 1:2 (1:1)

Branky: 3. Rak - 21. Koutek, 56. Zvědělík.

Rozhodčí: Janeček - Broskevič, Malý. ŽK: Kopřiva, Zvědělík, Vítek. ČK: 14. Smrček (Š.). Diváci: 311.

Všechovice: Schönwalder - Geryk (59. Hrabovský), Richter, Skácel, Lasovský (76. Hradil), Kuchař, Rak (84. Rolinc), Holub, Hoffmann, Helešic, Adamčík. Trenér: Lubomír Kubica.

Šternberk: Kopřiva - M. Kuba (18. Vašička), Zifčák (75. Sekela), Tögel, Zvědělík (59. Lošťák), Vítek, Koutek, Hustý (75. Sedláček), D. Kuba, Smrček, Samek. Trenér: Ivo Lošťák.