Velice důležitý krok směrem k záchraně v divizi E udělali minulý pátek fotbalisté olomoucké Holice. V rámci okresního derby totiž na domácí půdě porazili favorita ze Šternberku 2:1 a s 27 body se přidali k Všechovicím a Kostelci na Hané, zatímco utekli na tři body předposlednímu Baťovu a na sedm bodů poslednímu Přerovu. Velice důležitým gólem po parádní střele z hranice šestnáctky vyrovnal na 1:1 chvíli po změně stran rodilý Řek, absolvent akademie v Soluni a jeden z nejzkušenějších hráčů v týmu Paris Purzitidis.

Oslava fotbalistů HFK s jejich malými fanoušky po důležité výhře nad Šternberkem | Video: Deník/David Kubatík

Tato výhra pro vás byla velice důležitá, možná že dokonce klíčová. Po poločase jste navíc prohrávali. Jak se tyto tři body rodily?

Celý týden jsme se na to připravovali a pak jsme na hřišti předvedli přesně to, co jsme si řekli. Bylo fakt super, jak to fungovalo. Navíc v naší hře bylo vidět i nasazení a chuť, díky kterým jsme zápas dokázali nakonec otočit.

Konec sezony je v podstatě za dveřmi a vaše pozice není stále úplně nejlepší. Je v kabině cítit ten stupňující se tlak?

Není. A nebo možná jen lehce. Děláme ale maximum pro to, aby to tak nevypadalo a naše myšlenky jsou stále pozitivní. Většinou to totiž vede jen k tomu, že jsou ty týmy, které tomu podlehnou, agresivní a v šatně se kazí parta. Teď ale musím říct, že kluci fungovali fantasticky, i když jsme prohrávali jeden zápas za druhým a bylo to samozřejmě náročné na psychiku.

FOTO: Holice žije! V okresním derby přežila šance Šternberku a má důležité body

Takže tedy hlavy máte v pohodě. Přispíváte k tomuto stavu i vy a Roman Vejvoda, jakožto nejzkušenější hráči v manšaftu?

Jediná zásluha, která je naše, je právě ta zkušenost, kterou můžeme mladším postupně předávat. A pak je jen čistě na nich, zda si ji převezmou nebo ne. Jinak na té situaci v kabině má zásluhu celý tým.

Dal jste krásný gól na 1:1. Měl jste to tak naplánováno?

Ano, takovou střelu jsem trénoval. Trénuji to v podstatě pořád a teď to konečně vyšlo. Jsem za to hrozně rád. Zachoval jsem prostě klidnou hlavu a trefil jsem míč jednoduše tam, kde jsem chtěl. Přišlo to ale hlavně díky snaze a skvělé hry všech spoluhráčů.

Co jste si říkali o poločase, když jste prohrávali a nemohlo vám být úplně ideálně?

Bylo to zvláštní. Vždy, když jsme dostali první gól, tak jsme pak byli strašně skleslí. Když jsme přišli do kabiny teď, tak jsme si jen říkali, že se nic neděje a je třeba dát hlavy vzhůru, pokračovat v tom, co děláme a věřit ve společný úspěch. A zafungovalo to. Chytili jsme se hned od prvních minut druhé půle.

Jak moc mohou tyto tři body být směrem do budoucna?

Velmi důležité. Ale rozhodně nemáme vyhráno a musíme sbírat všechno, co posbírat půjde. Do konce sezony zbývají čtyři zápasy a každý z nich bude nesmírně těžký. Nejdůležitější ze všeho ale bude pořádně makat, aby i hlavy zůstaly nadále klidné.

Jako první vás čeká cesta na hřiště nesmírně silného Bzence. S čím do toho půjdete, abyste byli schopni získat alespoň bod?

Půjdeme do toho stejně jako proti Šternberku. Musíme držet taktiku, s kterou jsme hráli doteď, věřit si a když budeme mít do hry i stejnou chuť, tak se alespoň o ten jeden bod opravdu nebojím.

V posledních třech kolech vás pak čeká Přerov, Rýmařov a Nové Sady. Tedy týmy, kterým se příliš nedaří a v tabulce jsou zhruba okolo vás. Uklidňuje vás to, nebo spíš naopak?

To mě právě neuklidňuje vůbec. Bude to totiž spíš válka. Každý totiž bude hrát ze všech sil o ty tři body. Ty zápasy tak budou obrovsky zajímavé a vyhraje ten, kdo bude mít největší koule (smích).