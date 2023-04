„Dostal jsem šanci a jsem za ni rád. Byl to můj druhý zápas v áčku a naštěstí ta situace takhle vyšla. Bohužel mi ale míč poskočil a skončil nakonec na břevně. Asi jsem to měl střílet z první k tyčce. Příště se mi už snad zadaří a budu se moci radovat," okomentoval skromně výše popsanou situaci.

„Byl to těžký zápas. Pršelo, terén byl kluzký a celkově podmínky moc dobré nebyly. Urvali jsme to ale, tři body zůstaly doma a to je to hlavní. Musím říct, že Šumperk byl mnohem silnější než minule," dodal.

Pro svěřence kouče Ivo Lošťáka se jednalo už o třetí výhru na jaře z celkových tří zápasů, čímž ukázali, že nadmíru vydařený podzim ihned po postupu z krajského přeboru nebyl ničím náhodným.

„Když budeme tímto způsobem pokračovat, tak těch výher může klidně být ještě mnohem více. Nesmíme to ale pokazit," myslí si borec, který za šternberské béčko hrající B skupinu I. B třídy nastřílel ve dvanácti zápasech už devět gólů a v tabulce střelců soutěže tak zaujímá desáté místo.

FOTO: Šternberk v dešti přetlačil Šumperk a na jaře je tak stále stoprocentní

To mu ale nestačí a dle svých slov udělá všechno pro to, aby se i on stal pevnou součástí aktuálně velice úspěšného divizního celku. „Zatím to z mé strany vypadá dost nadějně. Snad tedy tu šanci chytnu za pačesy a do základu se probojuji. Dělám pro to všechno. Chodím na každý trénink a tam se poctivě snažím. Když se k tomu přidá i potřebné štěstíčko, věřím že to klapne," říká.

Příští příležitost, jak tento svůj plán posunout dál, bude mít tento 26letý borec nejspíše už v následujícím kole, kdy Šternberští budou zajíždět na půdu aktuálně devátého Holešova.

Ten rozehrál jaro velice nadějnou výhrou na hřišti béčka brněnské Zbrojovky, potom ale padl dvakrát poměrem 0:1. Nejdříve doma s prvními Kozlovicemi a poté i ve Vsetíně.

„Cítím znovu šanci, že bych se mohl dostat do hry. Naši tahouni včetně Petra Zifčáka jsou zranění a šanci budeme nejspíš dostávat my mladí. Tak snad to urveme a pořádně se ukážeme. Musíme ale dát pozor, protože v Holešově nejsou žádné zápasy vyloženě snadné," uzavřel Pavel Dittrich.

Zdroj: Deník/David Kubatík