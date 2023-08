Velmi hektickou neděli zažil dosavadní stoper Šumperku Paris Purzitidis. Během několika málo hodin totiž absolvoval přestup do olomouckého HFK, kde jen chvíli po příjezdu naskočil do svého prvního zápasu za klub černo-bílých. Ten se navíc celému jeho novému týmu nadmíru vydařil, když porazil 2:0 favorita ze Slavičína.

Paris Purzitidis v zápase proti Slavičínu | Foto: Deník/David Kubatík

„Žádný trénink jsem s týmem neabsolvoval. Prostě jsem přijel ze Šumperka a naskočil do zápasu. Můj přestup se zrodil skrz práci. Jelikož pracuji v Olomouci, chtěl jsem se dostat trochu blíž a ušetřit si tak několikatýdenní dlouhé cestování," říká sympatický 27letý stoper původem z Řecka.

„Mé první dojmy z klubu jsou skvělé. Je tady super parta. Měl jsem ale z toho trochu strach. Spoluhráči mě však mezi sebe přijali skvěle a dopadlo to dobře po všech stránkách. Od takové patnácté minuty už jsem si navíc zapamatoval všechna jejich jména a bylo to optimální," dodal.

Už před příchodem do holického klubu Paris minimálně jednoho hráče znal. Jedná se o kapitána a velezkušeného 41letého obránce Romana Vejvodu, se kterým už dříve strávil celých sedm sezon ve třetiligovém Uničově. „Znal jsem tady ale i pár dalších kluků. Když jsme proti sobě hráli v minulé sezoně, tak už jsem navíc tak nějak věděl, kdo na jakém postu a jak hraje," líčí borec, který si v dětství prošel akademií Soluně.

Co se pak týče jeho prvního zápasu, porazila Holice poměrně neočekávaně jednoho z největších favoritů soutěže ze Slavičína poměrem 2:0, o což se zasloužili svými přesnými zásahy David Pavelka a po přestávce i Jan Lang. Kouč Večeř ale byl spokojen právě i s Purzitidisovou obrannou hrou, díky které se soupeř ze Zlínského kraje nedosával do žádných vyložených šancí.

FOTO, VIDEO: Holice skolila favorita a připsala si důležité tři body

„Naše výhra byla naprosto zasloužená. Celý tým totiž příkladně bojoval a bylo to na hřišti i vidět. Jen první poločas byl trochu náročnější. I kvůli vedru. Tím ale, že jsme hráli opravdu jako tým a bojovali jeden za druhého, tak jsme to zvládli," uvedl a se smíchem ještě dodal, že možná bude muset po svém divizním debutu zaplatit nějaký ten příspěvek do týmové kasy: „Bojím se, že to přijde. I kvůli Vám a tomuto rozhovoru. Jsou to ale malé věci."

Nyní už se ale jeho myšlenky ubírají směrem k příští sobotě, kdy se spolu se svými novými spoluhráči vydá na hřiště nováčka soutěže z Kostelce na Hané, který poměrně nedávno vystavil holickému celku stopku v předkole MOL Cupu po výsledku 4:1.

„Vím, že s nimi kluci prohráli. Já ale, ještě s Šumperkem, jsem nad nimi už v minulosti vyhrál a vím tak, že to jde. V žádném případě ale nesmíme nic podcenit. Jedná se totiž o nováčka, který bude chtít ukázat to nejlepší, co v něm je," uzavřel Paris Purzitidis.

Zdroj: Deník/David Kubatík