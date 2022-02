„Myslím si, že naše vítězství bylo zasloužené. Jen je trošku škoda těch dalších nevyužitých šancí,“ posteskl si.

Sigmáci opravdu hráli v poměrně běhavém zápase prim, což jim brzy přineslo i góly. Už po několika minutách se totiž dokázal gólově prosadit Matěj Zelinka, čímž svému celku dodal potřebný klid a zanedlouho vedení navýšil Jakub Vaněk. Výsledkem 2:0 tak vyhráli jak první poločas, tak i potom celý zápas.

Čekání na výhru v Jablonci pokračuje. Sigma na těžkém terénu padla

I když v druhé půli žádný gól nepadl, neznamená to, že by snad hráči v ledovém počasí něco vypouštěli. Právě naopak. Hra přinesla několik zajímavých šancí na obou stranách, které ale zůstaly nevyužité. „Dnes jsem spokojen. Hlavně s druhou půlí. Soupeř byl velmi dobrý, my jsme také nějaké šance na gól měli, ale neproměnili jsme je. To ale nic nemění na mé spokojenosti,“ hodnotil zápas svým pohledem nový holický kouč Oldřich Machala.

„Trochu mě mrzí, že jsme zápas nedohráli víc v pohodě. To bohužel kluci ještě neumí. Na druhou stranu jsou ale učenliví a mě se dneska velice líbilo jejich tempo a nasazení. Musím ale uznat, že zápas měl grády z obou stran,“ vrátil se ještě k průběhu druhé půle Sedláček.

„Proti nám stálo kvalitní mužstvo a za nás dnes hrálo šest hráčů z dorostu. Škoda jen, že jsme nedali alespoň gól,“ dodal Machala.

Změna hřiště na poslední chvíli

Samotnému zápasu ještě předcházela jedna neobvyklá událost. Původně se totiž mělo hrát na hřišti s umělou trávou v Holici. Tam se až do poslední chvíle snažili technici nahodit umělé osvětlení, což se jim ale nakonec i přes všechnu snahu nepodařilo. Oba týmy se tak musely narychlo sbalit a jet v podstatě přes celé město do Řepčína. To, že se celkový přesun zvládl více než dobře, podtrhuje fakt, že se samotný výkop odehrál o pouhých dvacet minut později oproti původnímu plánu.

U gólu jsem šel blbě, byla to chyba, litoval Breite po porážce v Jablonci

„Myslím si, že změna místa na poslední chvíli vliv na zápas neměla. Kluci to tady znají a navíc je místní umělka velice kvalitní. Sice jsme měli trochu méně času na rozcvičení, ale jinak můžu být jen spokojený,“ okomentoval toto kvapné stěhování Roman Sedláček.

„Jsem rád, že jsme zápas odehráli alespoň tady. Kdyby se totiž kvůli tomu zrušil, tak by to prostě bylo špatně,“ doplnil jej Oldřich Machala.

SK Sigma Olomouc U18 – 1. HFK Olomouc 2:0 (2:0)

Branky: Zelinka, Vaněk.

Sigma: Vajda – Josefčuk (46. Janyška), Strnisko, Vítek, Sašák – Zelinka, Skalský (46. Slatinský), Odstrčil – Dvořák, Vaněk (46. Ambrož), Hapal. Trenér: Roman Sedláček.

HFK Olomouc: Machalický - Breznický, Krejčí, Černík, Dudas – Lang, Mazouch, Novotný, Maligen – Stoppen. Trenér: Oldřich Machala