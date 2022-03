Obě mužstva na holickém umělém trávníku předváděla bojovný fotbal a bylo znát, že nikdo nic zadarmo rozhodně nedostane. Skóre se poprvé měnilo v sedmnácté minutě, kdy se přesně trefil Elvist Ciku. Hosté své těsné vedení drželi až do 38. minuty, kdy dokázal vyrovnat Petr Nováček a za další dvě minuty skóre otočil ve prospěch Hanáků Zeman. Těsné domácí vedení pak ještě po přestávce navýšil David Kašpárek. Domácí si tak v souboji dvou divizních celků připsali cenné vítězství v poměru 3:1.

„Mělo to náboj, předváděli jsme krásné akce, dali jsme tři krásné góly. S celým zápasem vládne z mé strany spokojenost," pochvaloval si Machala, který Holici vedl z lavičky už do pátého zápasu.

„S mužstvem jsem se už poměrně sžil. Máme tady kluky z devatenáctky, kteří herně vypadají velmi dobře a já jsem rád, že jim mohu dávat příležitost hrát. Do budoucna se jako klub chceme ubírat právě touto cestou," poznamenal zkušený kouč.

„Sestava se nám pomaličku krystalizuje. Ještě nám ale zbývá dořešit takové dva až tři posty, ale na to je ještě dostatek času,“ dodal ještě Machala k aktuální situaci v kádru.

Do konce přípravy nyní černo-bílým schází odehrát poslední tři utkání, z nichž to následující proti Šternberku odehrají jako jediné mimo svůj domovský areál. „Příští zápas proti Šternberku odehrajeme v Olšanech na přírodní trávě. Na to se těšíme,“ uzavřel Oldřich Machala.

1. HFK Olomouc – MFK Havířov 3:1 (2:1)

Branky: 38. Nováček, 40. Zeman, 63. Kašpárek – 17. Ciku.

HFK Olomouc: Machalický – Židek, Nováček, Pavelka, Judas (46. Novotný) – Kotůlek, Zeman – Novotný (46. Stoppen) – Bernatík (60. Lang), Kašpárek, Zifčák. Trenér: Oldřich Machala.

Havířov: Kroužek (66. Kubala) – Malcchárek (49. Bajzath), Michalčák, Skoupý (49. Kisza), Kocemba - Podešva, Michálek, Ciku, Wojnar - Heller, Streit. Trenér: Miroslav Matušovič.