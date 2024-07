„Myslím, že na to, že máme za sebou jen dva tréninky, jsme odehráli dobrý zápas. Protočili jsme všechny kluky, které jsme měli k dispozici a celých 90 minut odehrál pouze Přikryl," započal novosadský lodivod svou hodnotící řeč.

A ač se sadaři ujali vedení už někdy okolo 20. minuty, když Ambrožovu ránu nakonec uklidil do bílovecké sítě Anh Tuan Nguyen, vedení jim nevydrželo ani do konce poločasu. Zhruba deset minut před jeho skončením totiž domácí borci dokázali vyrovnat. Dalšího gólu se už pak příchozí diváci nedočkali.

Nové Sady - Baťov: Oslavy po vysoké výhře a oslavný pokřik v kabině | Video: Deník/David Kubatík

„V prvním poločase jsme určitě byli aktivnější a dostali jsme se i do vedení. To jsme ale ztratili a ve druhé půli, když už jsme více prostřídali, začala být hra o něco vyrovnanější. Konečná remíza tomu průběhu asi odpovídá. Kluky musím pochválit, jak to i v takovém vedru dokázali odmakat," dodal Josef Mucha.

Borci z olomouckého sídliště si tak na úvod rozhodně neudělali ostudu. Druhá předsezonní prověrka je pak čeká příští pátek 19. července znovu venku, tentokrát na půdě čerstvého účastníka krajského přeboru z Olešnice.

Generálku před novou sezonou, která pro ně odstartuje v neděli 4. srpna ve Slavičíně, odehrají o posledním víkendu doma proti třetiligovému Startu Brno. Bude se navíc jednat o předkolo MOL Cupu.

ŠSK Bílovec - FK Nové Sady 1:1 (1:1)

Branka Nových Sadů: Nguyen.

Nové Sady: Kofroň (46. Pařízek) - Přikryl, Rus, Kirschbaum (46. Dokoupil), Němeček (46. Šebora) - Šmíd, Ždánský (60. Grepl), Fládr (60. Andreew), Petráš, Nguyen (46. Macháň) - Ambrož. Trenér: Josef Mucha.