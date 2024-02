Fotbalisté divizních Nových Sadů v zimní přípravě znovu prohráli. Po debaklu 0:4 s Břidličnou dostali v sobotu ještě o gól navíc od čtvrtého celku divize F z Bílovce. Jistým povzbuzením pro Hanáky ale může být to, že se jim ze zkoušky v Hranicích vrátil zpět shooter Martin Ambrož.

Pozápasové pyro Nových Sadů a děkovačka Šternberku | Video: Deník/David Kubatík

„Možná, že těch pár posledních nepovedených výsledků se už i trochu podepsalo na našem sebevědomí. Hlavně v tom, že jsme si prostě neodpustili některé fatální chyby v obraně a do toho jsme nedali branku ani z těch nejvyloženějších šancí. Jsem ale pořád klidný. Na šance to totiž bylo asi 8:8, ale projevila se zkušenost soupeřových ofenzivních hráčů. Je lepší si to ale vybrat teď než v soutěži," popsal průběh nepovedeného utkání novosadský kouč Rostislav Sobek.

Dobrou zprávou pro jeho svěřence ale může být, že se z přípravy s třetiligovými Hranicemi vrátil teprve devatenáctiletý ofenzivní talent Martin Ambrož, který na podzim ve žluto-černých barvách nastřílel do sítí soupeřů rovných šest branek.

„V tomto věku je pro něj nutností hlavně hrát ostré zápasy a sportovně se posouvat dál, zatímco Hranice potřebují zejména bodovat. V sobotu ale Martin kvůli drobnému zranění hrál jen chvíli v druhém poločase," vysvětloval novosadský lodivod.

Zatím nehrajeme na výsledky

Olomoučané tak za sebou mají v přípravě tři prohry, ze kterých si odnášejí nelichotivé skóre 1:12. Náprava tohoto stavu by však mohla přijít už nyní na následujícím soustředění v Tasovicích, kde mimo jiné odehrají i další dva mače proti domácímu účastníkovi divize D a také proti rakouskému Wullersdorfu.

„Proto takové akce jsou, aby se stmelil kádr a uvolnilo se napětí. Určitě bych ale neřekl, že jsme v nějakých problémech. Zatím opravdu nehrajeme na výsledky. Pořád třeba dávám na post stopera mladého Rašku, který je v současnosti nejvýraznějším talentem naší mládeže. Navíc máme v týmu pět bývalých profesionálů, kteří se s tím snad poperou a dají ten tým nějak dohromady," uzavřel stále ještě pozitivně naladěný Rostislav Sobek.

FK Nové Sady - ŠSK Bílovec 0:5

Nové Sady: Kofroň - Němeček, Raška (Šebora), Přikryl, Macháček - Pančochář - Fládr (Kubušek) - Nguyen (Sobek), Ždánský, Pírek (Hanus) - Krátký (Ambrož). Trenér: Rostislav Sobek.