Svůj první přípravný zápas na jarní část divize E mají za sebou i fotbalisté Holice. V domácím prostředí se v sobotu střetli s třináctým celkem vedlejší divize F - Valašským Meziříčím. A i když nakonec po jediném gólu tohoto střetnutí padli poměrem 0:1, jejich kouč Petr Večeř byl s průběhem poměrně spokojen.

Závěr zápasu a podání rukou po zápase HFK Olomouc - Rýmařov | Video: Deník/David Kubatík

„Z našeho 24členného kádru se do hry zapojilo hned sedmnáct hráčů. Nastoupili i noví kluci, ať už Machala, Ligač, Kenša nebo Dvořák. Herní čas jsme mezi všechny snažili rozprostřít rovnoměrně," popisoval kouč olomouckého HFK.

V zápase nakonec, i přes ofenzivní snahu černo-bílých, padl jen jeden gól. O ten se zhruba deset minut před koncem prvního poločasu postaral hostující 29letý hráč Adam Hrdlička, který se trefil parádně z volného přímého kopu rozehrávaného okolo půlkruhu na velkém vápně.

Nové Sady rozjely zimní přípravu cennou lekcí i vybojovaným vítězstvím

„Musím říct, že zápas i přes prohru svůj účel splnil. Viděli jsme hráče v akci, vyzkoušeli jsme věci, kterými bychom se chtěli na jaře prezentovat, a to hlavně v ofenzivní fázi. Sice jsme z nich nedali gól, což mě trochu mrzí, ale věřím, že se to do budoucna bude postupně zlepšovat v prvním jarním kole už to bude ideální. Utkání bylo ovlivněno i velkým počtem střídání a točením hráčů na postech. To ale na druhou stranu bylo účelem," uzavřel Petr Večeř.

Další přípravný zápas odehrají Holičtí už tuto sobotu v Hranicích, kde bude jejich soupeřem tamní účastník MSFL.

1. HFK Olomouc - TJ Valašské Meziříčí 0:1 (0:1)

Branka: Hrdlička.

HFK Olomouc: Šarman (Kročil) - Skočovský, Vejvoda, Kadlec, Černík, Ligač, Pavelka, Breznický, Stoklasa, Dvořák, Machala (Tylich, Fleischmann, Kenša, Svrčina, Zdráhal, Ligač, Lang, Novotný). Trenér: Petr Večeř.