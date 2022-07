„Věděl jsem, že frýdlantští hráči to hrát chtějí. Už kvůli fanouškům. Takže jsem tomu popravdě moc šancí nedával,“ pokrčil David Rojka rameny.

Frýdlant se do soutěže nejprve přihlásil, poté ale nedostal mimořádnou dotaci od města. To už bylo po losovacím aktivu. Ve hře tedy byla pouze „výměna“ s Přerovem a přesun 1. BFK do divize E. „Náklady na cestování by pak pro ně byly podobné, jako kdyby hráli MSFL,“ zmínil Rojka.

Přesun licence do Vítkovic? Zvláštní

Přerovu se však v minulých týdnech otvírala ještě jedna cesta do MSFL. Vedla přes Vratimov, který z finančních důvodů třetí nejvyšší soutěž hrát nechtěl. Licenci však nakonec přesunul do Vítkovic, čtvrtého celku divize F.

„Vratimov to za nějakých zvláštních okolností převedl do Vítkovic, což snad je možné jen v našich končinách. Toto mě popravdě snad mrzí víc než to, že to nedopadlo v případě Frýdlantu,“ prozradil David Rojka.

„Škoda, byli jsme na MSFL nějak nachystaní. Chtěli jsme ji hrát. Musíme si ji vybojovat sami,“ pokrčil přerovský kouč rameny.

A na co se tedy Viktorka chystala a co málem musela řešit? „Museli bychom přivést tři nebo čtyři hráče, abychom zkvalitnili kádr, jen s mladými se třetí liga hrát nedá, je to už jiný level,“ ví Rojka.

„Měli jsme nějaké hráče vytipované, ale bohužel to nevyšlo,“ dodal.

Přerovu by ale podle něj MSFL slušela, přestože by to znamenalo nutnost větší podpory ze strany města i sponzorů.

„Dražší by to samozřejmě bylo, ale ne nějak extrémně. Museli bychom více trénovat, takže by se hráčům musely upravit platové podmínky, ale i na to jsme nějak byli nachystaní. Nešlo by o závratné částky, zvládli bychom to,“ věří David Rojka.

Třetí ligu chtěl s Přerovem vyzkoušet i přesto, že Viktorka by možná musela bojovat o záchranu.

„Nahoře bychom určitě nehráli, víc by se prohrávalo, ale s tím jsme počítali. Měli jsme sezení, na kterém jsme se shodli, že do toho půjdeme, ale bohužel,“ mrzí bývalého hráče Sigmy.

Odchody a příchody

Viktorka tak v pondělí odstartuje společnou letní přípravu na další sezonu v divizi E. Bez ukrajinského brankáře Krynského, který už bojuje o místo v Prostějově, bez špílmachra Adama Dittmera či křídelníka Jana Beni, kteří by měli zamířit do Hranic.

Viktorku naopak má posílit zkušený záložník Pavel Šišlák, který dříve kopal divizi v Hranicích a naposledy táhl Ústí ke druhému místu v krajském přeboru. Ze stejného celku do Přerova míří brankář David Urbášek. Útok by mohl posílit hráč olomoucké Sigmy David Kašpárek, který působil v Holici. „Další hráče máme rozjednané,“ uzavřel David Rojka.

Už ve středu 11. července pak Viktorka odehraje od 18 hodin v Želatovicích první přípravné utkání. K dalším přátelákům zamíří do Bílovce a Havířova. Doma se utká v sobotu 23. července s B-týmem Zlína.

O týden později pak Přerov odehraje předkolo MOL Cupu doma proti Skašticím. Divizní premiéra proti Baťovu je na programu během prvního srpnového víkendu na stadionu v Sokolské ulici.

