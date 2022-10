„Přerov sezonu neodstartoval tak, jak si představoval. Dobře o tom vím, jsme s trenérem Rojkou kamarádi a debatujeme situaci. Domácí potvrdili kvalitu, my jsme tahali za kratší konec,“ uznal i lodivod Šternberka Ivo Lošťák.

„Kdyby proměnili své šance, brali by tři body, přestože my jsme taky nějaké možnosti měli. Z našeho pohledu to byl nejméně povedený zápas podzimu, avšak zapříčiněný kvalitou soupeře,“ doplnil kouč.

Rojka: Už toho na mě bylo moc

V Přerově se opět mluví o festivalu promarněných šancí. Jeden gól Davida Kašpárka z 10. minuty je zkrátka málo, zvlášť když Šternberk o chvíli později odpověděl Štěpánem Sedláčkem. To bylo vše, ani ty největší přerovské šance ze závěru utkání rozhodující trefou neskončily.

To nesl hodně špatně trenér David Rojka, který dokonce v závěru vyfasoval za projevy frustrace žlutou kartu. „Už toho na mě bylo moc. Hodil jsem tam lahví o zem. Kluci říkali, že to budu mít za pět set,“ beznadějně se pousmál kouč Viktorie.

Přerov tak přes solidní herní projev stále čeká na domácí výhru a v devíti zápasech posbíral jen osm bodů.

„Soupeře jsme od 55. minuty mleli. Zlepšili jsme bránění, ale takový už je fotbal, když nedáváte šance. Máme před sebou čtyři zápasy, ze kterých chceme uhrát aspoň devět, deset bodů, abychom přezimovali v klidu ve středu tabulky,“ uzavřel David Rojka.

Zatím je ale jeho tým jedenáctý s pětibodovým náskokem na poslední Holici.

1. FC Viktorie Přerov – FK Šternberk 1:1 (1:1)

Branky: 10. Kašpárek – 19. Sedláček.

Rozhodčí: Proske – Šafrán, Páral. ŽK: Repček, Rojka – Kuba, Zvědělík, Hustý, Drmola. Diváci: 183.

Přerov: Mikeš – Řezník, Kuča, Javora, Kratochvíl (29. Caletka) – Kocian – Matušík, Mirvald, Repček, Masný (82. Kytlica) – Kašpárek. Trenér: David Rojka.

Šternberk: Kopřiva – Drmola, Zifčák (69. Sekela), Tögel (91. Smrček), Vašička (73. Vítek), Zvědělík (46. D. Lošťák), Koutek, Hustý, Sedláček, Kuba, Samek. Trenér: Ivo Lošťák.