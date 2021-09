Hosté se po duelu velmi zlobili na rozhodčího Běláka. Nejen kvůli vyloučení, ale i dalším verdiktům. „Zápas strašně ovlivnil. Doufám, že už si na podzim nezapíská,“ mračil se kouč Kozlovic Vlastimil Chytrý. „Hlavní ale bylo, že jsme k zápasu přijeli de facto ve dvanácti lidech. V týdnu nás postihla chřipková viróza. Do pole musel být připravený i náhradní brankář Kadlec,“ prozradil trenér Kozlovic.

Rozhodující náskok získali domácí během gólové smršti mezi 33. a 36. minutou. Trefili se Rus, Kucharčuk a Opatřil.

„V poločase musel kvůli horečce vystřídat stoper Řehák. Neměli jsme pak možnost něco v zápase změnit,“ dodal Chytrý. Jeho soubor sice po přestávce rychle snížil díky Kaďorkovu nepovedenému centru, který se proměnil za letu v nechytatelnou střelu. Stopku všem snahám však vystavilo zmíněné vyloučení Strašáka za oplácení. „Domácí už pak polehávali, zdržovali a pro nás bylo v deseti dobývání těžké,“ řekl Chytrý.

To se však na druhé straně nelíbilo. „S trenérem soupeře jsme kamarádi, ale přijde mi to, že shazuje náš výkon,“ ohradil se domácí kouč Rostislav Sobek. „I my jsme měli o dva hráče méně. Chyběl Hirsch, opora obrany, i Sobek, který se podílel na našich posledních brankách,“ uvedl a vymezil vůči hlavnímu arbitrovi. „Pouštěl surovou hru soupeře, která měla za následek několik ošetřování. Naši hráči si odnesli z utkání víc šrámů než kdy jindy. Sudí ušetřil Kozlovicím několik žlutých karet, když jejich hráči bez zájmu o míč přerušovali naše protiútoky. A ne, že jsme polehávali,“ mínil Sobek.

Novým Sadům pomohla k nečekané výhře i čerstvá posila. Do zálohy získal klub ze Znojma exprostějovského Zdeňka Fládra. Na lavičce pak seděl také zkušený brankář Zdeněk Kofroň. Konečný výsledek 4:1 však pečetil v nastaveném čase střídající Michal Škrabal. „Cením si toho vítězství hodně moc. Soupeř byl na vítězné vlně a ještě neprohrál. Klukům jsem ale zdůrazňoval, že každý tým v sezoně prohraje a holt to čeká na nás. Před zápasem jsem měl dobrý pocit a věřil jsem, že opravdu můžeme tu jejich sérii ukončit,“ řekl Sobek.

Vlastní šňůru úspěchů proti Kozlovicím naopak Nové Sady natáhly. Se silným soupeřem už neprohrály od listopadu 2016.

„Máme s nimi dobrou historii a myslím si, že už trošičku víme, jak na ně. Uznávám však, že jsme měli tentokrát v zápase na začátku i trochu štěstí,“ dodal Sobek.