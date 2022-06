„Moje pocity jsou super. Je to určitě něco jiného než v I. A třídě, hra je mnohem rychlejší. Na začátku utkání jsem pociťoval velký stres, postupem času už to ale bylo lepší," popisoval své rozpoložení bezprostředně po zápase mladý nadějný talent.

Nejtěžší okamžiky prožíval Radek Holý ve 28. minutě zápasu, kdy při výběhu a snaze odkopnout míč trefil smolně nohu hranického Lukáše Hapala, od které se míč ještě smolněji zatřepetal ve vzduchu, zamířil do opuštěné brány a dopomohl tak hranickému útočníkovi k dokonání hattricku.

„Bylo tam všechno špatně. Chtěl jsem míč odkopnout co nejdál, ale vůbec mi to nesedlo na nohu, kopl jsem ho do něj a pak se ještě smolně odrazil do branky," mrzelo ho a ještě dodal: „Neměl jsem nic vymýšlet a raději ten balon odkopnout do autu."

I přes tuto situaci a celkově čtyři inkasované branky byl ale trenér Rostislav Sobek se svým rozhodnutím udělit Holému důvěru spokojený. A dokonce si cenil jeho přístupu, kdy se i po takové nepříjemnosti dokázal koncentrovat a zbytek zápasu spolehlivě dochytat.

„Vážím si toho hodně. Je skvělý pocit, že jsem mohl nastoupit v divizi a ještě navíc rovnou proti Hranicím, které už mají jistý postup do třetí ligy," netajil se svou radostí.

Jeho soupeřem v brance divizního áčka je zkušený pětatřicetiletý matador Zdeněk Kofroň, který za svou kariéru prošel například Prostějovem, Kroměříží či Vratimovem. Spolupráce mezi těmito dvěma fotbalovými generacemi je ale, dle Holého slov, více než dobrá.

„Musím opravdu říct, že mi Kofi v této sezoně velice pomohl a stále mi ještě se vším obrovsky pomáhá. Jsem skutečně moc rád, že tady je," konstatuje.

A jaké jsou nejbližší ambice mladého gólmana v novosadském týmu? „Zatím se chci hlavně pořádně vychytat v béčku a následně se prosadit v přípravě před novou sezonou. A pak se uvidí," uzavřel se skromným úsměvem Radek Holý.