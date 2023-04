Fotbalisté Šternberka poprvé v jarní části divize E nevyhráli. V Holešově sice vedli, nakonec ale prohráli 1:2 sporným gólem v závěru.

Šternberk - Šumperk | Foto: Deník/David Kubatík

Série tří jarních vítězství je u konce. Přitom Šternberk vstoupil do duelu v Holešově dobře a už po čtvrt hodině hry vedl 1:0. Hlavou se na přední tyči po rohovém kopu prosadil Tomáš Drmola. A do šaten se mohlo jít s vyšším rozdílem ve skóre.

„První poločas byl z naší strany nejlepší na jaře. Na těžkém terénu, malém hřišti a při dešti jsme hráli dobře. Byli jsme jasně lepší a do puntíku jsme plnili, co jsme si řekl. Hráli jsme výborně na jejich klíčové hráče a nepouštěli je vůbec do šancí, naopak my jsme měli tři, ale nevyužili jsme je,“ hodnotil trenér Šternberka Ivo Lošťák.

VIDEO: Gól à la Schick. Šumperský Strnad se trefil z poloviny hřiště

Jenže do druhé půle nastoupil úplně vyměněný tým, čehož Holešov využil ke srovnání v 55. minutě, kdy se trefil Kovář.

„Byla to pěkná akce a milimetrový centr. Všechno se nedá ubránit,“ uznal Lošťák.

A už to vypadalo, že se oba týmy rozejdou po bodu, jenže tři minuty před koncem přidal domácí Kovář svůj druhý gól v zápase a rozhodl o vítězství svého týmu.

„Nemohl jsem se na to nikde podívat, protože to není na videu, ale myslím, že tam byla ruka. Soupeř se v první chvíli ani neradoval,“ smutnil Lošťák.

„Celkově nevím, co se stalo, ale ve druhé půli už jsme si nedali přihrávku. Ani střídající hráči tomu nepomohli. Byl to náš nejhorší poločas na jaře. Byl to remízový zápas, ale kdybychom hráli jak v prvním poločase, tak jsme odvezli tři body,“ dodal kouč.

Ohlasy z KP: Csaplárova past a dvě červené v Medlově, Poslední Lutín vyhrál

Toho tak může alespoň těšit, že Petr Zifčák odehrál téměř půl hodiny a jeho svalové zranění je, zdá se, vyléčené.

SFK Holešov - FK Šternberk 2:1 (0:1)

Branky: 55. a 87. Kovář - 16. Drmola.

Rozhodčí: Pavlas - Dorotík, Petrásek. ŽK: Novotný Kovář - Kopřiva, Drmola, Hustý, D. Kuba. Diváci: 180.

Šternberk: Kopřiva - Lošťák (79. Sedláček), M. Kuba, Drmola, Tögel, Zvědělík (66. Zifčák), Koutek, Hustý, D. Kuba (85. Vašička), Smrček, Samek (79.Vítek). Trenér: Ivo Lošťák.