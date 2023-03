Velice úspěšný vstup do jarní části letošního ročníku divize E mají za sebou fotbalisté Nových Sadů. Hned na úvod totiž jeli na půdu druhého Slavičína, který až dosud všechny své domácí zápasy vyhrál. Sobkovi svěřenci však díky třem vstřeleným brankám a dobrou reakcí na soupeřovo vyrovnání toto pravidlo narušili jako první a vezou si ze Zlínska důležité tři body za výhru 3:2.

Fotografie ze zápasu 1. kola divize E mezi celky FK Nové Sady a FC TVD Slavičín (výsledek 1:3, hráno 5.8.2022) | Foto: Deník/David Kubatík

„V kádru soupeře proběhlo pár změn, tak jsme nevěděli, co od něj čekat. Připravovali jsme se ale na velice soubojové utkání s velkým počtem standardek. A bylo to opravdu takové. Na malé umělce opravdu nikdo nikomu nic nedaroval," říkal po zápase novosadský kouč Rostislav Sobek.

Hanáci pak měli do zápasu naprosto snový vstup. Hned v páté minutě totiž otevřel skóre zápasu po rohu Martin Krátký a za další tři minuty zdvojnásobil vedení sadařů po autu Přikryla a sklepnutí hrudníkem Sobka mladšího Aleš Rus. Už v minutě 24. však bylo sníženo zásluhou Martina Goni. Za stavu 1:2 se pak šlo do šaten.

Ani druhá půle pak nebyla chudá na branky. Jedenáct minut po změně stran totiž srovnal na 2:2 domácí Vlastimil Juřica, v 58. ale už znovu vedli hosté. O to se postaral svou druhou brankou v zápase po Přikrylově centru Aleš Rus.

„Začali jsme překvapivě velmi dobře a ujali se rychle vedení. Slavičín se pak zvedl a my jsme soubojově zaostávali. Musím pak pochválit kluky, že se po vyrovnání nesložili a ihned poté vzali soupeři vítr z plachet třetím gólem a až do konce si výsledek dokázali pohlídat. Vítězství si vážíme, protože to byla první domácí porážka Slavičína v této sezoně," uzavřel Rostislav Sobek.

Díky této možná trochu nečekané výhře a zároveň prohře brněnského béčka s Holešovem jsou nyní Nové Sady s 27 body na parádním čtvrtém místě s bodovou ztrátou na třetí Šternberk a zároveň i bodovým náskokem na pátý Baťov. V příštím kole je v prvním domácím zápase jara čeká konfrontace s krajským rivalem z Přerova.

FC TVD Slavičín - FK Nové Sady 2:3 (1:2)

Branky: 24. Goňa, 55. Juřica - 5. Krátký, 8. a 58. Rus.

Rozhodčí: Vlk - Zapletal, Vychodil. ŽK: Školník, Vincour, Kalus - Bažant, Rus, Marčík. Diváci: 120.

Slavičín: Mendl - Škubník, Malenovský (77. Žůrek), Rožek, Goňa (48. Kořenek), Školník, Vincour, Kalus, Juřica, Dekleva, Vašulka. Trenér: Petr Slončík.

Nové Sady: Kofroň - Přikryl, Bažant, Dvorský, Popelka, Krátký (72. Drábek), Fládr, Kucharčuk (89. Kubušek), Rus, Sobek (46. Marčík), Ždánský (86. Nguyen). Trenér: Rostislav Sobek.