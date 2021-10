Kvůli účasti na Nations Cupu v malém fotbale se trenér Rostislav Sobek nemohl spolehnout hned na tři opory. Chyběli Aleš Rus, Pavel Kucharčuk a Zdeněk Fládr.

„Do zápasu jsme šli poměrně oslabeni, protože jsme pustili tři naše hráče do Maďarska na mezinárodní turnaj v malé kopané. Do čtveřice nám navíc dlouhodobě chybí Hirsch. Dali jsme tedy dnes šanci mladým klukům z béčka,“ začal své hodnocení domácí kouč Rostislav Sobek. „Šli jsme do toho tedy s velkou pokorou, chtěli jsme ale jednoznačně obhájit naše minulé vítězství s Hranicemi,“ dodal.

A nutno dodat, že novosadští hráči opravdu začali dobře. Od začátku na svého soupeře vlétli s jediným cílem – vyhrát. A už v páté minutě mohli slavit. Po faulu na Šubu ukázal sudí Svoboda na penaltu, kterou následně sám poškozený chladnokrevně proměnil. A domácí pak i nadále pokračovali v náporu, z něhož vykřesali svůj druhý přesný zásah, o který se ve 23. minutě postaral Jan Blaha.

Ve zbytku první půle pak už úřadovala hlavně domácí obrana, která všechny pokusy o ohrožení s přehledem odrážela.

„Byl to zápas dvou rozdílných poločasů. V tom prvním jsme dvakrát inkasovali, stále jsme ale věděli, že kvalita je na naší straně a do druhého jsme šli jednoznačně s tím, že to otočíme. To se nám podařilo a za to bych chtěl všem hráčům poděkovat. O přestávce jsem klukům řekl, ať jdou trpělivě za kontaktním gólem. Věděl jsem totiž, že sílu na to máme a nezbývá nám nic jiného, než do toho jít na plné pecky, protože je to posledních čtyřicet pět minut na podzim,“ řekl na účet tohoto bláznivého utkání šéf hostující lavičky Petr Zatloukal.

No a povedlo se. Ve druhé půli se podoba hry úplně otočila. V rozmezí 62. a 66. minuty se dvakrát trefil ze standardních situací Tomáš Orava a rázem bylo vyrovnáno. Druhý gól už navíc padl v době, kdy hráli Nové Sady už minutu v oslabení po vyloučení Krátkého. Devět minut před koncem navíc zasadil třetí ránu oslabenému domácímu výběru Erik Hrabovský, čímž rozesmutnil všech 237 diváků okolo olomouckého hřiště.

„ I když jsme vedli 2:0, pustili jsme bohužel soupeře do hry. Ten nám pak v druhé půli ukázal, jak se to hraje. Musím říct, že zápas otočili zaslouženě,“ konstatoval Rostislav Sobek.

To ale ještě nebylo vše. A to i přes to, že na začátku nastaveného času uviděl další červenou kartu domácí Sobek za úder loktem do hrudi soupeře v přerušené hře a domácí tak dohrávali v devíti. Nové Sady se totiž ještě dokázaly vybičovat k tlaku a v minutě devadesáté čtvrté došlo po rohovém kopu k nařízení druhé penalty. Červenou viděl navíc hostující Geryk. K pokutovému kopu se znovu postavil Jan Šuba a radikálně změnil náladu většiny přihlížejících, když jej proměnil

„Rád bych klukům poděkoval, že nakonec zaslouženě, i když z penalty, vyrovnali. Roh před ní jsme si totiž vybojovali. Děkuji také Honzovi Šubovi, kterého jsme pro dnešek povolali z B-týmu a on proměnil dvě penalty. A to i přes to, že kvůli práci skoro netrénuje,“ říkal spokojeným hlasem novosadský trenér Rostislav Sobek, kterého na toto téma doplnil i jeho o poznání zklamanější oponent Petr Zatloukal. „Obdržená branka v nastaveném čase nás mrzí a bereme to skutečně jako ztrátu. Dovolím si tvrdit, že jsme si dnes tři body zasloužili víc,“ řekl.

FK Nové Sady – TJ Tatran Všechovice 3:3 (2:0)

Branky: 5. Šuba (pen.), 23. Blaha, 90+4 Šuba (pen.) – 62. Orava, 66. Orava, 81. Hrabovský. Rozhodčí: Svoboda – Rygl, Zavřel. ŽK: Kofroň, Kirschbaum, Krátký – Hrdlička,Hrabovský. ČK: Krátký, Sobek – Geryk. Diváci: 237.

Nové Sady: Kofroň – Kirschbaum, Opatřil, Popelka, Krátký, Blaha, Bošek (73. Škrabal), Nguyen (83. Sobek), Šuba, Ždánský, Drábek. Trenér: Rostislav Sobek.

Všechovice: Konečný – Richter, Geryk, Adamčík (66. Hrabovský), Plešek, Dluhoš, Orava, Skácel (76. Zezulka), Plešek (46. Hulman), Hrdlička, Hoffmann. Trenér: Petr Zatloukal.