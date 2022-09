„Celý týden jsme se na to připravili, protože jsme i v minulém zápase přišli o další tři hráče. Navíc se ještě doléčuje Kucharčuk. Museli jsme tedy přeskupit i rozestavení a hráli jsme ze zabezpečené obrany. To se ukázalo jako úspěšná taktika," říkal spokojený novosadský trenér Rostislav Sobek.

Pouhých devět minut po přestávce, která následovala po bezbrankovém prvním poločase, se prosadil Josef Drábek a poslal trochu překvapivě Hanáky do vedení. To poté oslabený novosadský tým, i díky enormnímu vypětí všech sil, udržel až do finálního hvizdu sudího Vychodila.

„V prvním poločase jsme měli nějaké čtyři až pět dobrých zakončení. V druhém jsme se pak ujali vedení po gólu z rohu. V posledních patnácti minutách se pak projevila nevyhranost některých kluků a také malá zápasová vytíženost. Ubránili jsme to ale i díky maximálního vypětí. Někteří kluci to pak odnesli křečemi," dal zasloužený kredit svým svěřencům kouč Nových Sadů.

Po málo očekávaném vítězství jsou hráči z Olomouce s devíti body na sedmém místě, když mimo jiné přeskočili i svého sobotního soupeře. Nyní se tak mohou v klidu připravovat na další zápas, který bude stoprocentně z ranku těch složitějších.

V pátek 16. září totiž do Nových Sadů přijede jedno z letošních největších překvapení v podobě týmu ze Šternberka. Lošťákovi svěřenci totiž ze šesti zápasů ještě neprohráli a drží si zasloužené druhé místo.

„Vítězství je pro nás velmi důležité, protože nás po derby se Šternberku čeká další nepříjemné utkání ve Skašticích," upozornil Sobek.

A přišel z jeho strany i čas pro chválení. „Výborně zvládl zápas náš mladý gólman Radek Holý. Na to, že to byl jeho druhý ostrý start, tak vůbec nezklamal. Ať už se jednalo o důležité zákroky, hru nohama i komunikaci s obranou. Kdybychom neměli Kofroně, tak si troufám říci, že s takovou výkonností by mohl být trvale jednička," zdůraznil.

To ale nebylo vše. Lodivod Sadařů se totiž rozhodl vypíchnout i výkon sudích. „Pokud jsem se po posledních zápasech na adresu rozhodčích nevyjadřoval moc kladně, tak této trojice i s delegátem musím složit poklonu. Zápas řídili opravdu velmi citlivě. Delegát si pak s námi ještě po utkání promluvil, což je vážně velmi solidní ," uzavřel Rostislav Sobek.

FC Vsetín - FK Nové Sady 0:1 (0:0)

Branka: 54. Drábek. Rozhodčí: Vychodil - Novák, Silný. ŽK: Dulík, Novák - Dokoupil, Marčík, Škrabal, Sobek. Diváci: 160.

Vsetín: Eliáš - Hretsaichuk (59. Jančina), Dulík, Šulák, Mydlář, Rodek (77. Horák), Vítek, Surovec, Hruška, Zbranek (46. Novák), Nerukh. Trenér: Roman Vojvodík.

Nové Sady: Holý - Dokoupil, Popelka, Fládr, Marčík, Rus, Škrabal (57. Krátký), Opatřil, Sobek, Drábek (72. Nguyen), Němeček (82. Šebora). Trenér: Rostislav Sobek.