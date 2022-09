„Já to tedy proto pojal tak, že jsem nechal na lavičce zkušenější hráče a celou ofenzivní polovinu sestavy postavili z mladých, aby dostali svou šanci se vším všudy. Dvorského jsem pak šetřil, aby naskočil po přestávce místo Aleše," dodal.

Olomoučané drželi s favoritem bezbrankový stav až do 45. minuty, kdy jim vstřelil první ze svých gólů Lukáš Rogožan. Ten se pak po přestávce trefil ještě ve 49. a 54. minutě a bylo v podstatě vymalováno. Do konce zápasu se už 105 přihlížejících diváků žádného dalšího gólu nedočkalo.

„V druhém poločase jsme zkoušeli hrát na brejky ze zajištěné obrany. Bohužel jsme ale udělali chybky, které soupeř potrestal a odskočil nám na 0:3. V tu chvíli už byl zápas rozhodnutý," pokračoval ve svém hodnocení trenér Nových Sadů.

„Brno bylo posíleno například o Blechu, který nemohl nastoupit proti Slavii. Navíc je to i tak velký adept na postup. Pak bych ještě rád zmínil, že se rozhodčí v první půli upískl a zastavil nám naprosto regulérní samostatný únik," postěžoval si ještě.

Nyní tak mají Brňané na svém kontě již devět bodů za tří vítězství a jednu prohru. Novosadští zůstávají na čísle šest za dvě výhry a dvě prohry.

„V personálním složení, ve kterém jsme byli, je výsledek i náš výkon přijatelný. I přes všechny chyby," ukončil hodnocení prohraného zápasu lodivod Sadařů.

V příštím kole čeká jeho hráče další těžký soupeř, kterým jsou aktuálně o skóre třetí Kozlovice.

„Doma budeme určitě chtít jít na výhru. A naladit hru trochu ofenzivněji. Kozlovice jsou zranitelnější než Brno. Jejich ofenzivní síla je sice velká, ale do jejich obrany se hrát dá. A uvidíme, zda nám někdo přibude do sestavy. S Kucharčukem to vypadá na tři týdny, ale Marčík by už možná hrát mohl," uzavřel Rostislav Sobek.

FC Zbrojovka Brno B - FK Nové Sady 3:0 (1:0)

Branky: 45., 49. a 54 Rogožan. Rozhodčí: Fabeš - Švehla, Mrkvica. ŽK: Blecha, Dedek - Přikryl, Bažant, Sobek. Diváci: 105.

Brno B: Formánek - Vít (78. Dedek), Sawalha (60. Němec), Šmíd, Rogožan, Kohoutek (69. Ryšavý), Peška, Blecha (69. Džavoronok) , Purrini, Vantuch (60. Kocůrek), Zbudila. Trenér: Martin Maša.

Nové Sady: Kofroň - Přikryl, Škrabal, Popelka, Fládr, Rus (46. Dvorský), Opatřil, Němeček, Bažant (75. Fojtík), Nguyen (55. Dokoupil), Lužný (55. Sobek). Trenér: Rostislav Sobek.