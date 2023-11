„Nemyslím si, že by v kabině nastalo nějaké uspokojení. Takový pocit z nikoho z kluků nemám. Chytili jsme ale těžkou sérii, kde se nám střelecky přestalo dařit a padla na nás deka. Věděli jsme totiž, že se dokážeme do mnoha šancí dostat, ale neumíme je proměňovat v góly," vysvětluje současnou neradostnou klubovou situaci tento 21letý talent.

Martin Skočovský v už pomalu končící podzimní části divize E nastoupil do všech čtrnácti zápasů a na hřišti strávil celých 1318 minut, s nimiž je v této statistice na patnáctém místě. A jak sám říká, až na tu aktuální špatnou sérii je v holickém klubu nadmíru spokojený. „Zázemí je tady na vysoké úrovni a jelikož máme hodně mladý tým, máme i velice dobrou partu," pochvaluje si.

Takhle jsem skončit nechtěl

Od přestupu do kdysi druholigového celku ho neodradilo ani poslední místo z minulé sezony, které klub málem stálo divizní členství. Naopak se tento výchozí stav pokusil vzít jako výzvu. „Sám pro sebe jsem si řekl, že takhle rozhodně skončit nechci. Neumím totiž prohrávat. A ze začátku se to opravdu dařilo. Teď se to sice pokazilo, ale já věřím, že ještě uhrajeme nějaké body na Sadech, přes zimu si k tomu něco řekneme, odpočineme si a začneme přípravu na jaro, které se nám snad podaří mnohem lépe," uvedl.

Dále pak řekl něco i ke svým osobním ambicím, jejichž strop nechce nastavit pouze v divizi, ale rád by se dostal ještě o něco výš. „Doufám, že se mi to povede. Zahrát si třetí nebo dokonce i druhou ligu by pro mě byl splněný sen. Bylo by to vážně super," řekl.

Na derby se těším už dlouho

Už zítra si pak odbije jednu velikou premiéru. V novém, mimobrněnském, působišti se totiž postaví ke svému úplně prvnímu olomouckému derby. To se odehraje na hřišti Nových Sadů, které podzim prožily přesně opačně než HFK. V prvních čtyřech kolech získaly pouhé dva body, v dalších pěti zápasech střídaly výhru s porážkou a po remíze ve Všechovicích následovala série tří výher ze čtyř zápasů.

V tabulce už černo-žlutí svého městského soka přeskočili a s 27 body figurují na sedmé pozici. Holice je oproti tomu se sedmnácti body desátá.

„Těším se na derby už docela dlouho. Už nějakou dobu to totiž v kabině mezi klukama sviští. Doufám, že to bude dobrý zápas a odvezeme si nějaký ten bod," směje se.

„A abych se přiznal, tak soupeře moc neznám. Vím jenom, že měl letos trochu horší začátek, než by si asi představoval. Nyní má ale docela dobrou šňůru a hraje klidný střed. Zaregistroval jsem také Martina Ambrože, který jena svůj nízký věk opravdu produktivní," uzavřel Martin Skočovský.

Zdroj: Deník/David Kubatík