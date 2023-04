„Stihl jsem v podstatě poslední dva týdny plné přípravy. Nejdřív mě trápilo koleno, potom záda a aby toho nebylo málo, tak i zablokovaný prsní nerv. Nebylo to jednoduché období ani z pohledu osobního života,“ prozradil Tögel.

A kdo si myslí, že vzhledem ke kondičnímu manku si dával fotbalista, který si vyzkoušel MSFL v dresu HFK Olomouc či Uničova navíc, ten se je na omylu.

„Zpočátku jsem se cítil fyzicky špatně a handicap jsem cítil. Možná i proto, že už nepatřím mezi nejmladší hráče, ale doháněl jsem to pouze na trénincích, sám už běhat nechodím,“ usmíval se jednatřicetiletý fotbalista. „Už se cítím fyzicky a mentálně fit,“ dodal.

A ukazuje to také v zápasech divize E. Nejprve odehrál celých devadesát minut při výhře 1:0 na půdě HFK Olomouc a v sobotu rozhodl o výhře svého týmu ve Skašticích 3:2.

Postaral se totiž o všechny branky Šternberka. Nejprve si počíhal na propadený míč na zadní tyči a prostřelil brankáře. U druhé trefy na něj prodloužil míč František Zvědělík, Tögel se zbavil bránícího hráče a poslal míč na bližší tyč. A poslední vítězný gól dal za stavu 2:2 z penalty.

„Jsme určení tři, ptal jsem se obou spoluhráčů Kuby Smrčka i Ladi Koutka, ale ani jeden se k tomu neměl, tak jsem to vzal jako druhý nejstarší hráč v týmu na sebe a naštěstí proměnil. Po zápase mi Laďa říkal, že kopat nešel, protože mi přál hattrick,“ byl spokojený Tögel.

„Tři góly hovoří za vše. Vždycky byl nadstandardní hráč, což v zápase potvrdil. Klobouk dolů, jak se s tím vypořádal, věděl, jaký má deficit. Snaží se trénovat, co dělá mimo tréninky, nevím, ale už se dostává do fáze, že je na tom jak ostatní,“ hodnotil svoji oporu trenér Ivo Lošťák.

A nejenže Šternberku přitekly na konto do tabulky tři body, ale také do kasy bude muset sobotní hrdina zaplatit tři stovky.

„Jsem za hattrick rád, kór když nám pomohl ke třem bodům. Třeba to ještě nebyl poslední hattrick v kariéře. Ale jinak tomu nedávám nějakou velkou váhu. Důležité je vítězství. Osobně jsem nečekal, že se do toho dostanu tak rychle, ale jsem rád, že do mě trenéři vložili důvěru,“ sdělil Tögel, který dal v sezoně již sedm branek.

I díky nim je Šternberk v nováčkovské sezoně stále na třetím místě tabulky. „Vstup do jara je zatím na jedničku. Chceme vyhrát první tři zápasy, abychom mohli hrát uvolněně až do konce, věřím, že když takhle budeme pokračovat, tak se může stát cokoliv. Osobně bych chtěl skončit do pátého místa, což je reálné,“ hodnotí Tögel.

V dalším utkání je čeká Šumperk a šternberský kanonýr se na duel těší. „Budeme chtít první domácí zápas jara vyhrát a předvést líbivý fotbal. Moc se těším na trenéra Tökölyho, který mě kdysi dávno trénoval v mládeži Sigmy a prý má letos už 60 let. Chci se ho zeptat, jak je to možné, že už je v tak pokročilém věku. Dlouho jsem ho neviděl, ale vypadá pořád stejně,“ uzavřel s úsměvem Jan Tögel.