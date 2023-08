Fotbalisté Šternberka drží na domácím hřišti stoprocentní bilanci. Zvládli v sezoně divize E i druhý zápas před vlastními fanoušky. S posledním Novým Jičínem rozhodl gól do šatny, který vstřelil Tomáš Drmola.

FK Šternberk - FK Nový Jičín | Foto: Marian Jurkulák

„Byl to těžký zápas, byť jsme hráli proti poslednímu. Vítězství se nerodilo vůbec lehce. Rozhodla standardka v nastavení prvního poločasu. My jsme ale měli další šance, dali jsme břevno, šli jsme sami na bránu. Určitě zasloužené vítězství. Z úvodního tlaku ve dvaceti minutách jsme ale měli dát minimálně jeden, dva góly a dohrát zápas ve větším klidu. Soupeř se dostával do vápna jen nákopy na vysoké hráče a dal jednu tyčku z ojedinělé standardky. Byly to nervy až do konce. Je důležité, že máme ze tří kol dvě vítězství,“ hodnotil trenér Šternberka Ivo Lošťák.

FK Šternberk - FK Nový Jičín 1:0 (1:0)

Branka: 45+3. Drmola.

Rozhodčí: Vlk - Kostelník, Petrásek. ŽK: Blechta - Nippert, Kocián, Cagaš, Káňa. Diváci: 265.

Šternberk: Kopřiva - Knebl (46. Sitta), M. Kuba, Drmola, Zifčák (76. Blechta), Zvědělík (46. Sedláček), Vítek, Dvořák (83. Dittrich), Hustý (90+4. Komárek), D. Kuba, Smrček. Trenér: Ivo Lošťák.