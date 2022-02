Tam bylo bohužel více problémů, o kterých bych asi mluvit nechtěl. Osobně si myslím, že jsem tam skončit nemusel, protože jsme v té době nebyli na sestupových příčkách. Tam se tým dostal až na jaře, kdy potom spadl. Kdybych tam tehdy zůstal, tak můžu na sto procent říci, že bychom se zachránili.

Jaké jste měl potom nabídky?

Mohl jsem jít ještě do Prostějova. Dostal jsem ale nabídku z HFK, což mě lákalo. Chtěli bychom totiž dát klub trošku do pořádku. Podle lidí pohybujících se okolo klubu si myslím, že to je na dobré cestě.

Podle vyjádření předsedy 1. HFK Olomouc Miloslava Šmídy byste to měl být právě vy, kdo tým dostane o mnoho pozic výš.

Samozřejmě bych také chtěl, aby se mužstvo pohybovalo výš, protože máme hned na začátku jara poměrně těžký los. Musíme si ale uvědomit, že máme mnoho mladých hráčů, takže to bude opravdu hodně složité. Prvořadým úkolem tedy bude záchrana v divizi. Od léta pak můžeme říkat, co bude dál.

Nyní jste na 11. příčce. Vy osobně byste byl spokojen s jakým umístěním?

To je těžké takhle říct. Samozřejmě bych chtěl co nejvýš. Nejlépe ať soutěž dohráváme v klidu beze strachu ze sestupu.

Přípravné zápasy



10. února: FK Nové Sady (18:00, doma)

18. února: SKP Slovan Moravská Třebová (18:00, doma)

25. února: TJ Sokol Bohuňovice (18:00, doma)

5. března: MFK Havířov (13:00 – doma)

12. března: FK Šternberk (17:00, doma)

19. března: SK Jiskra Rýmařov (15:00, místo bude upřesněno)

Když jste tady v Holici působil naposled, postoupili jste z MSFL do 2. ligy. Pomýšlíte i nyní na to, že byste se s klubem do budoucna mohl dostat i na vyšší úroveň, než je jen divize?

Ano. Do dvou až tří let bychom chtěli postoupit do MSFL a dostat tak klub tam, kam patří.

Holici vedete necelý měsíc. Jak se zatím s týmem sžíváte?

Poznávám ho. Máme v týmu kluky, kteří jsou z devatenáctky, mnoho dalších se pak posunulo z béčka. Myslím si, že jsme už za tu chvíli udělali velký pokrok, protože první přípravný zápas, ve kterém jsme prohráli s Břidličnou 1:5, byl opravdu hrozný. Při tom dalším s osmnáctkou Sigmy (0:2) to už mělo kvalitu.

Kolik hráčů z kádru jste znal už ze svých předchozích působení?

Asi jen Tomáše Mazoucha a Martina Krejčího. To je vše. Jak už jsem totiž řekl, zbytek hráčů je z dorostu a B-týmu.

Jedním z největších problémů vašeho nového týmu bylo na podzim střílení gólů. Máte jich na kontě pouze 16. Víte jak to změnit?

Právě hodně mladých je důvod slabé produktivity. Musíme hlavně zapracovat na tom, abychom těch gólů moc nedostávali. Pokud dokážeme vstřelit jeden nebo dva góly, nesmíme jich prostě dostat více.

Podařilo se vám během zimy přivést do kádru nějakou posilu?

Momentálně jsme v takové pozici, že těch posil moc přivádět nemůžeme. Důvodem jsou chybějící finanční prostředky. Jednu možnost příchodu ale máme. Zkoušíme Američana Michaela Mulligana, který je ale nyní hráčem Vyškova a bude na něm, jestli tady vůbec bude chtít zůstat. S Vyškovem jsme domluveni na tom, že pokud všechno klapne, stane se naším hráčem.

Museli jste se naopak s někým rozloučit?

Zatím ještě s nikým. Kádr se teprve tvoří a tyto záležitosti budeme řešit až někdy koncem února.

Na co se v těchto dnech v trénincích nejvíce zaměřujete?

Nyní je to hlavně o nabírání kondice. Největší problém máme s tím, abychom se vůbec sešli. Kluci totiž chodí do práce či dělají školu. A když pak uděláte trénink, na kterém chybí pět lidí, tak to můžete celé hodit rovnou do koše.

Plánujete během zimy vyjet na nějaké soustředění?

Ne. Na to bohužel nemáme prostředky. Ale měli jsme naplánovaných celkem devět zápasů a ještě nám jich zbývá sedm.