Tentokrát by poslední místo znamenalo sestup. Tým kolem trenéra Petra Večeře však v přípravě musel řešit nepříjemnosti. Vypadl totiž z MOL Cupu a sháněl náhradního soupeře pro generálku. To se povedlo.

Stejně tak musel hledat náhradu mezi tři tyče. Vojtěch Nakládal totiž zamířil do Rýmařova. A deset dní před startem soutěže se to Holici povedlo. Z Brodku u Přerova by měl přijít David Šarman. Jinak ale tým hlásí odchody.

„Skončili Ondřej Buček s Petrem Červenkou,“ řekl Deníku Petr Večeř. Posily se prozatím řeší. Jedinou novou tváří, která se představila už v MOL Cupu, je ze Sparty Brno Martin Skočovský.

Dva údery v závěru půle. HFK v MOL Cupu končí a byl to problém

„Díváme se i po dalších posilách. Přípravu absolvovalo také hodně kluků z béčka a teď se budeme bavit, kdo dál zůstane,“ přiblížil Večeř. HFK totiž zrušilo svůj B-tým, který se ještě v minulé sezoně pohyboval na horních příčkách I. A třídy.

Příprava Holice vypadala slušně. Tým si poradil s Břidličnou 3:1, porazil i Dolany 3:0, ale poté padl 1:4 v MOL Cupu v Kostelci na Hané. První ostrý zápas tak nezvládl. Důležitější soutěží pro HFK však bude divize.

„Trénovali jsme ve velkém počtu, jsme nachystaní fyzicky i takticky. Přáteláky jsme odehráli dobře. Musíme mít kompaktní mančaft, každý musí plnit co má a potřebujeme se odrazit od jednoduššího fotbalu,“ věří Petr Večeř, že nová sezona bude lepší než ta uplynulá, v níž HFK posbíral jen 15 bodů. Tentokrát by se tým rád vyhnul záchranářským starostem.