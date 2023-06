Nejednou si v letošní sezoně trenér týmu Rostislav Sobek stěžoval na týmovou ofenzivu. Hráči v černo-žlutém si zkrátka museli vytvořit obrovskou spoustu šancí, aby dali jeden gól. Nyní, v posledních třech zápasech, jich však nastříleli hned čtrnáct.

„Nevím čím to je. Hlavně ze začátku sezony jsme kolikrát hráli dobře, ale střelecky jsme se vyloženě trápili a situací, které jsme ve vápně řešili vyloženě špatně, bylo více než dost. Zaměřili jsme se tedy na to a i s přispěním štěstí nám to teď ke konci sezony začalo padat. Sice jsme zase měli trochu problémy směrem dozadu, efektivita to ale vykompenzovala," vysvětluje novosadský kapitán se zkušenostmi z druhé ligy, kterou si zahrál v barvách Prostějova v sezoně 2016/2017.

Manšaft prostě funguje

Tak jako minulý rok, i letos mají sadaři obrovskou šanci skončit na konečném čtvrtém místě. Už nyní o bod přeskočili svůj dosud nejlepší výsledek činící 45 bodů a jelikož soutěž ukončí na hřišti svého městského rivala z Holice, který už má naopak jistotu posledního místo, mají obrovskou šanci svůj sběr ještě obohatit.

„Tato sezona byla hodně podobná té loňské. Vytvořili jsme si solidní základ na podzim a i když jsme pak na jaře neměli úplně dominantní začátek, dotáhli jsme to k parádnímu umístění," popisuje.

Důvody, proč tomu tak je, vidí ale Rus ještě jinde. V samotném jádru fungování klubu z olomouckého sídliště. „Důležité je, že už tady několik let hrajeme všichni pospolu. A když přijde sem tam někdo nový, tak se hned přizpůsobí. Jde to vidět i na trénincích, kde se nás pravidelně schází minimálně patnáct," říká s úsměvem.

„Máme také zajímavou věkovou skladbu kádru. Máme zhruba čtyři až pět hráčů okolo třicítky, kteří prošli vyššími soutěžemi a ostatní se díky tomu chytají. Mladým se hraje mnohem lépe, když manšaft funguje, než když jsou hození do týmu, který dostává jen samé ‚dekle'. Díky tomu se stále zlepšují a myslím si, že minimálně divizi tady do budoucna mohou hrát všichni," dodává hrdě.

Několikanásobná motivace

Jak už bylo zmíněno výše, zakončí sadaři sezonu derby zápasem na hřišti jednoznačně posledního HFK. Mnohdy už se ve fotbalové, a nejen fotbalové, historii stalo, že jednoznačný favorit outsidera podcenil a ztratil více než si dovedl vůbec připustit. Podle Ruse však nic takorozhodně nehrozí.

„Máme hned několikanásobnou motivaci. Zaprvé hrajeme stále o čtvrté místo, zadruhé jsou ve hře i prémie a zatřetí je to samozřejmě derby a stále se může stát, že rivala pošleme v posledním kole do krajského přeboru. No a hlavně budeme v ten den mít závěrečnou, na kterou s prohrou rozhodně jít nechceme," uzavřel Aleš Rus ebevědomě.

Zdroj: Deník/David Kubatík