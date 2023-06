/ROZHOVOR/ Nové Sady mají za sebou druhou velice úspěšnou sezonu v řadě. Tým vedený trenérem Rostislavem Sobkem dokázal obhájit čtvrtou pozici v divizi E a ještě o dva body překonat bodový zisk, který byl až doteď brán jako nejlepší v novodobé klubové historii. Nyní sice probíhá letní pauza, která ale už co nevidět skončí a černo-žlutí zahájí svou přípravu na další ročník, ve kterém budou chtít své výkony znovu minimálně vyrovnat. Novosadský lodivod se o tom poměrně rozsáhle rozmluvil v následujícím rozhovoru.

Trenér Nových Sadů Rostislav Sobek | Foto: Deník / Jan Pořízek

Na úvod jednoduchá otázka. Jak byste zhodnotil uplynulou sezonu?

Sezonu hodnotím víceméně pozitivně. Vždycky se snažím přihlížet nejen k umístění, ale i věcem okolo. Třeba jak výkonnostně rostou jednotliví hráči nebo jak tým táhne za jeden provaz a celkově reprezentuje dobré jméno klubu. A všechny tyto aspekty máme v černých číslech. Velice příjemně mě překvapil třeba takový Kubušek, který se ke konci sezony parádně rozstřílel. Daří se nám vychovávat i mladého gólmana Holého a celkově, i díky dobrému postavení v tabulce, jsme si mohli dovolit do hry zapojovat co nejvíce odchovanců. Navíc se nám stále daří fungovat cestou rozumné, udržitelné ekonomiky. Další věc je pak skóre. Jsme třetí v počtu vstřelených branek. A abych nezapomněl. Nedílnou součástí našeho úspěšného fungování také je, že dostáváme na svou stranu děti, které za námi chodí do kabiny, nechávají si vyrábět naše kartičky a jsou nablízku našemu fanclubu, který se vytvořil a postupně se rozšiřuje.

Třetí místo, které nakonec vlivem okolností mohlo být ještě postupové, nebylo zase tak daleko. Kde se podle Vás sezona lámala?

Třetí místo bylo jedním z cílů, o který jsme se celou sezonu snažili. Ta cesta ke špici se nám najednou otevřela, když vrch začal ztrácet a my udělali sérii výher. V tu chvíli jsme si říkali, že by bylo pěkné dostat se do hry o postup. Jedním z takových momentů, kdy se to lámalo, mohl být zápas 22. kola v Šumperku. V něm jsme vedli ještě dvanáct minut před koncem 2:0 a nakonec jsme prohráli. Nutno ale dodat, že to nebylo jen naší vinou, jelikož do zápasu negativně zasáhl i rozhodčí, což následně potvrdilo i komuniké delegáta Pavla Peřiny. Z mé strany pak došlo k chybné formulaci, při které by se mohlo zdát, že jsem se tuto informaci dozvěděl přímo od něj a nikoli právě z jeho komuniké. Mrzí mě, že jsem mu tím mohl způsobit nepříjemnosti v jeho profesním životě a dodatečně se mu za to omlouvám.

I tak jste ale překonali vaše loňské dosavadní maximum. Jaké jsou to teď pocity?

Pocity jsou pěkné, ale na druhou stranu se nejedná o nějaký výrazný skok. Pokud bych se podíval na tabulku jara, budeme v ní figurovat ještě výš. A toto umístění mi pouze klade další otázky, jako co děláme dobře a na čem bychom ještě měli dále zapracovat. Když jsem říkal, že to jsou pěkné pocity, tak mezi ně patří i fakt, že to co děláme, nám přináší radost. A to je důležité, protože se jedná o činnost, kterou společně děláme třeba pětkrát týdně. A není to jenom o kabině, v celém klubu totiž vládne pohoda a jde to cítit na všech frontách.

A v čem byste řekl, že tkvěla síla vašeho týmu?

Určitě mělo velký vliv, že i generačně je tým dobře sestaven. Máme osu z pěti hráčů, kteří si prošli vyšší soutěží. Jedná se hlavně o Zdeňka Kofroně, Filipa Přikryla, Aleše Ruse, Zdeňka Fládra a Pavla Kucharčuka. I charakterově jsou na velmi vysoké úrovni a snaží se udělat maximum pro zbytek týmu, který zkušenosti teprve sbírá. To jsou zase mladí kluci, z nichž každý dokáže hru nějakým způsobem obohatit.

Pauza nebude vůbec dlouhá. Kdy plánujete začít letní přípravu?

Začneme v úterý 11. července. Odehrajeme dva přípravné zápasy proti Bílovci a Polance nad Odrou a 29. července zápas předkola poháru proti Blansku. Jinak jsme se museli vyrovnat s nějakými odchody a budeme se proto věnovat zejména tomu, abychom si dokázali uchovat náš herní styl, který je tvořen aktivní hrou, napadáním soupeře a podporou ofenzivy ze strany krajních obránců.

Plánujete v letním období i nějaké soustředění?

To nám letos bohužel nějak nevyšlo. A to zejména z časových důvodů. Běžně někam jezdíme každého půlroku, většinou tedy do Vigantic. Termínově nám to ale úplně nevyšlo, takže se budeme snažit tu krátkou chvíli na přípravu co nejlépe využít v našem domovském areálu.

Už jste to v jedné z předchozích odpovědí trochu nakousl. Ale přece jen se chci zeptat. Proběhnou před novou sezonou v kádru nějaké změny?

Ano, proběhnou. Pavel Kucharčuk odchází do Rakouska a musíme se připravit na možný odchod Dominika Opatřila, který je nyní na zkoušce v Hranicích. To by byla skutečně ztráta, protože v uplynulé sezoně nastřílel z pozice levého obránce jedenáct gólů. Dále se budeme muset vyrovnat s odchodem Pepy Drábka, který sice už do zápasů moc nenaskakoval, ale měl obrovský charakterový vliv na kabinu a když zrovna nastoupil, byl pro manšaft přínosem. Co se pak týče příchodů, tak stále jednáme se zkušeným Pepou Pančochářem. Dále se s námi bude připravovat mladý Martin Ambrož, který se v dresu Hluboček stal nejlepším střelcem I. A třídy, skupiny B. Jsme zvědaví, jak se mu podaří zapadnout do našeho týmu. Dále zkoušíme i hráče z prostějovského dorostu, kteří mají šanci dostat se na divizní úroveň. Jsou to Dalibor Doležel a Jakub Čermák. Z našeho dorostu to pak zkouší brankář Matěj Marek. Už dříve se do áčka podařilo přeskočit Samuelu Kubišovi.

A jedna nezbytná otázka na závěr. Už jste se v klubu bavili o sezonních ambicích?

Dlouhodobě nastavenou klubovou vizí je, abychom hráli v divizi důstojnou roli a umístili se v první polovině tabulky. Dále pak v co nejvyšší míře využívat mladé talentované hráče z vlastních řad. Stejné cíle jsme měli i v sezoně uplynulé a beze zbytku jsme je splnili. Ambice hráčů v kabině jsou pak samozřejmě vyšší, čemuž klub neklade překážky. Abych to tedy shrnul, budeme chtít udržet stávající trend a případně se jej pokusit ještě překročit.