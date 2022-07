A na co se borci , kteří v minulé divizní sezoně skončili na skvělém čtvrtém místě, hned za třemi největšími favority, hlavně zaměřili? „Nejvíce jsme se zaměřili na koordinaci s míčem, vytrvalost a sílu. A také na týmovou spolupráci," popisuje.

Týmovost nechybí

Jedním z poznávacích znaků hry Nových Sadů v minulé sezoně byla týmovost od každého z hráčů na hřišti. A ta podle slov jejich lodivoda zatím stále přetrvává.

„Jsem příjemně překvapen z toho, že je z mužstva po přestávce cítit ta chuť. Dám příklad. Domluvili jsme si přátelské utkání v Kolíně s tím, že jsme si den poté udělali společný výlet do Prahy. Zahráli jsme si tam i fotbalgolf, který si hráči ze dvou třetin zaplatili sami a bylo vidět, jak všichni za sebou stojí," rozplýval se.

Přípraváky účel splnily

Sobkovi svěřenci zatím odehráli v přípravném období dva zápasy. V prvním podlehli třetiligovému Znojmu těsně 2:3 a v tom druhém pak Kolínu hrajícímu divizi C 1:4. Novosadský kormidelník ale i přes dvě prohry optimismus neztrácí.

„Přípravné zápasy podle mě svůj účel splnily. Prozkoušeli jsme si různé herní varianty a výsledky jsou trošku v pozadí. Něco jiného je to v zimě, kdy je zápasů třeba devět a po čtvrtém už by to mělo spět do finále a výsledek už začíná mít nějakou vypovídající hodnotu," vysvětluje.

Z hráčů cítím motivaci

Zdá se, že novosadský klub je nyní na vzestupu. Aby však znovu nespadl do divizního průměru, je třeba si udržet ty hodnoty, kterými se jeho hráči řídili v minulém ročníku. A trenér Sobek to moc dobře ví.

„Nejdůležitější je, že hráči mají motivaci hrát v tabulce vysoko. Mnozí z nich mají navíc i ambice dostat se do vyšších soutěží," vyzdvihl.

„My teď za sebou máme historický úspěch a pokud v týmu zůstane zdravá konkurence, kamarádství a herní kvalita, budeme moci znovu vyhrávat a uvidíme, jestli ho vyrovnáme, či snad i překonáme. Když se ale zamyslím nad našimi slabinami, tak to bude určitě efektivita v útočné fázi. Na té budeme muset ještě pořádně zapracovat. Její zlepšení bude pro náš potenciální úspěch klíčové," uzavřel Rostislav Sobek.