Poctivý dříč si po domácí remíze s Valašským Meziříčím sypal popel na hlavu: „Jsme impotentní vpředu, nedáváme góly. Snažím se najít chyby u sebe, abych se zlepšil,“ prohlásil zkušený fotbalista.

Povinností pro vás bylo doma vyhrát, jenže se to nepovedlo. Jak hodnotíte zápas?

Jsme z toho všichni zklamaní, protože jsme věděli, že tento zápas musíme zvládnout, abychom se posunuli trochu ze dna a to se nám nepodařilo. Takže šťastní nejsme…

Je remíza ve vaší situaci vlastně spíš porážkou?

Podle toho, jak jsme na tom bodově, tak to byl soupeř, se kterým bychom doma měli vyhrát. Neberu to, co bylo na hřišti, protože náš výkon se odvíjel od toho, v jaké situaci se teď nacházíme. Po bodové stránce a umístění v tabulce to byl soupeř, se kterým bychom si měli doma poradit.

Hráli jste i za trenéra Rostislava Sobka, který měl od klubového vedení úkol zvítězit? Věděli jste o tom?

Ano, věděli jsem, že trenér má, jak se říká, nůž na krku. I proto jsme to chtěli zvládnout, protože tady s námi nějakou dobu pracoval. O to víc nás mrzí, že jsme to nezvládli.

V čem vidíte hlavní příčinu, že se teď nedaří sbírat vítězství?

Budu sebekritický, takže řeknu, že jsme impotentní vpředu, to znamená, že nedáváme branky. Naopak dostáváme laciné góly, jako dneska – z nákopu od brankáře, propadne nám to do šestnáctky. Takhle laciné branky bychom dostávat neměli. Nejsou to góly, po kterých bychom si řekli, že nás soupeř prokombinoval a že ten gól byl zasloužený. Neházím chybu na obranu, protože pokud vpředu nejsme schopní vystřelit na bránu za 90 minut, tak si vyhrát nezasloužíme.

Nejste spíš typ útočníka, který by potřeboval dostat od spoluhráčů balon do šestnáctky?

Já cítím, že se ode mě očekává, že budu pracovat pro tým. Je potřeba, abych udržel balony, které jdou z nákopu z obrany a rozvinul útočnou akci. A pak se samozřejmě dostal do šestnáctky. Ale těch šancí moc není a když už přijde, tak to zazdím jako dneska. Proto to hodnotím sebekriticky. Nechci hodnotit ostatní kluky, od toho je tady trenér nebo vedení. Já se snažím najít chyby u sebe, abych se zlepšil. Dneska ale bylo vidět, že nejsme v pohodě. Kluci mají strach vzít to na sebe, vystřelit a to nás sráží do kolen. Pokud nevystřelíme na bránu, tak nemůžeme vyhrát.

Hrálo se bez diváků. Vnímali jste to na hřišti?

Já to nevnímám, ani když je tady pět set lidí. Neříkám, že nám to nepomůže, když lidi přijdou, je to vzpruha. Ale na moji hru to nemá vliv. Když je pěkná kulisa, tak se ale bezesporu hraje líp.

Fotbalové soutěže teď čeká vyhlášená čtrnáctidenní pauza. Očekáváte, že se stihne podzim dohrát?

Já bych strašně chtěl, ale za chvíli bude listopad, takže terény už nebudou optimální. Moc nevěřím, že se dohrají všechny zápasy. Je možné, že se něco odehraje, ale že by se dohrál kompletní podzimní program, to si bohužel nemyslím.

Jaký teď máte program?

Vzhledem k tomu, že se situace vyvíjí každým dnem, tak čekáme, až se vše ustálí. Na úterý máme plánovaný trénink, ale uvidíme až jak se to vyvine, jestli tréninky vůbec budou moct být.