Mimo to ale má pro své nové působiště pouze slova chvály. „Na Sadech se mi líbí. Jako jedni z mála mají několik hracích ploch včetně dvou umělek. To je pro ten klub velké plus," popisuje.

„Neměl jsem žádnou konkrétní nabídku z vyšší soutěže a koncem měsíce mi končí smlouva ve Zbrojovce. Jednání Nových Sadů mi přišlo seriózní a navíc v jejich kádru působí spousta mladých kluků. Rozhodl jsem se tedy, že to přijmu," uvedl 56letý lodivod s dovětkem, že by se chtěl kromě trénování Nových Sadů věnovat i individuálním tréninkům mladých hráčů.

V minulé sezoně skončili sadaři po obrovských problémech s absencemi zaviněnými ať už obrovskou spoustou zranění nebo karetními tresty na osmé pozici. Jaké jsou tedy ambice nového kouče? „Na to je ještě brzy. Teprve uvidíme, kteří hráči zůstanou a co se nám během léta podaří natrénovat," popisuje.

A jak svůj konec po až neobvykle dlouhé době vnímá samotný Sobek? „V klubu jsme se o tom bavili možná měsíc, dva zpátky. Moc mě konec mrzí, ale to je asi bohužel nevýhoda toho dlouhodobého trénování. Za tu dobu jsem ke klubu získal pevnou citovou vazbu. Chtěl bych za celých těch šest let všem v klubu poděkovat. Od předsedy přes výbor, ale také fanouškům, hráčům a rodičům malých hráčů, kteří nám také pravidelně fandili," říká hranický rodák.

„Vždycky jsme to v Sadech měli postavené na kabině a klubovém patriotismu a celé roky to perfektně fungovalo. Vezměte si, že nás nikdy nikdo papírově na postup neviděl, my jsme se ale několikrát umístili někde těsně pod tou hranicí. Kluky to navíc bavilo. To je prostě super a jsem za to moc rád," dodává.

Ve svých dalších větách ale přiznává, že ho teď v nejbližší budoucnosti na lavičce nikdo neuvidí. Bude si chtít totiž po dlouhé době konečně pořádně odpočinout, vyčistit si hlavu a udělat i něco pro své zdraví. „Nyní si dám od trénování pauzu a budu se chtít věnovat hlavně sobě. Obout si prostě tenisky, nasadit sluchátka a dostat se do pohody. A také zpátky do kondice, rád bych shodil několik kilogramů," uzavřel.