„Po té dlouhé přestávce se zase všichni rádi uvidíme a znovu naskočíme do toho režimu. Myslím si, že nám už to všem chybí. Hlavní je, že jsme všichni zdravotně v pořádku. Podzimní zranění už by měla být všechna zahojená a ani přes zimu neměl nikdo nějakou delší nemoc," pochvaluje si novosadský kouč Rostislav Sobek pouhých šest dní před startem zimní přípravy.

„Odehrajeme tam jedno, možná dvě utkání. Mimo to by ale tato akce měla splnit i svůj sociální a fyzický účel. Budeme mít dvoufázové tréninky a mělo by se jednat o takové vyvrcholení hrubé fyzické přípravy. Navíc už budou chybět jen nějaké tři týdny do prvního mistráku, takže by tam měla i vykrystalizovat základní sestava," popisuje.

Ambrož do Hranic?

V rozhoru krátce po skončení podzimu kouč Sobek říkal, že by se žádné změny v jeho kádru dít neměly. Nyní se už ale věci vyvinuly trochu jinak a jisté změny na stole již jsou. Kromě toho, že byl z dorostu do divizního áčka přeřazen Patrik Hanus a na zkoušku do Kroměříže odešel Milan Machálek, zamířil na zkoušku do třetiligových Hranic i mladý šestigólový objev Martin Ambrož.

Pokud by se v kádru čtrnáctého celku MSFL skutečně prosadil, mohlo by to pro černo-žluté znamenat ve hře dopředu jisté komplikace. Těch se ale zkušený lodivod neobává.

Zdroj: Deník/David Kubatík

„Na podzim jsme stále hledali cestu ke zlepšení ofenzivní části. I vlivem zranění a stopek byl na postech stálý pohyb a herní projev nepůsobil sladěným dojmem. Bylo to také hodně postaveno na Ambrožovi, kterého teď mít nebudeme. Minimálně ne od začátku přípravy. Na hrotu by ho tedy měl vystřídat buď Marčík nebo Kubušek. Budeme prostě muset v našich řadách hledat to optimum," vysvětluje.

„Doufám, že jsme natolik zkušení, že si s tím poradíme. Pokud nám nebude chybět od zadních řad až dopředu příliš moc zkušených hráčů, tak bychom neměli mít problém Ambrože nahradit. Pokud totiž budeme silní na míči, tak si tu cestu vpřed nějak najdeme. A jde tu i o něco jiného. Když se tomu klukovi podaří prosadit se o soutěž výš, tak budeme všichni rádi. Proto ten fotbal děláme. Navíc budeme moci dát možnost vlastním dorostencům, ať už Raškovi, Pytlíčkovi, Tatýrkovi a jiným," dodal ještě na závěr optimisticky naladěný Rostislav Sobek.