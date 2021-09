Tři pokutové kopy, dva pro domácí, jeden pro hosty. Proměněný ale jen jeden. I přesto padlo v divizním utkání Valašského Meziříčí s Novými Sady sedm branek! Po divoké bitvě Novosadští cítili určitou křivdu, zároveň si část problémů způsobili sami. Každopádně se po těsné porážce vraceli s prázdnou.

„Bylo to divoké, hektické utkání, na divizní poměry až nepochopitelné, ale pro nás jdou hlavní tři body a ty máme,“ glosoval trenér Valašského Meziříčí Pavel Hajný po vítězství svého mužstva 4:3.

Hlavní sudí Ladislav Svoboda nařídil v zápase tři pokutové kopy, proměněný byl ale pouze jediný. Hned ten první ve 12. minutě, kdy se trefil domácí kapitán Výmola. „Z mého pohledu to penaltový faul nebyl. Náš obránce jen odkopl míč. Zápase se tím každopádně zásadně otevřel a rozhodčí se pak ztratil v nejrůznějších kompenzacích na obě strany,“ mínil trenér Nových Sadů Rostislav Sobek.

„První inkasovaný gól zápas hodně ovlivnil. Podle mě jsme byli ve hře lepší, ale na šance jsme se hodně nadřeli. Zato soupeř mohl hrát na brejky, což mu vyhovovalo. Dostali jsme tak i druhý gól, který byl opravdu krásný,“ uznal Sobek.

Jonáš Vrána obešel při sólu čtyři protihráče i gólmana a zavěsil. Pak ještě Výmolovi chytil druhou penaltu gólman Kubica a vývoj zápasu se začal obracet. Marčík v 39. minutě snížil na rozdíl jedné branky a kdo ví, jak by to vypadalo, kdyby kapitán Nových Sadů Rus z penalty nenapálil jen břevno. „Bohužel mu to nevyšlo. Selhali jsme i v minulém zápase při penaltě, teď zase. Vyrovnat z 0:2 na 2:2, určitě by to bylo zase jiné,“ věděl Sobek.

Po přestávce totiž domácí po brejcích zase odskočili. Nejprve Výmola a po něm Žilinský zvýšili už na 4:1. „Pak jsme změnili rozestavení a hráli na nákopy, bohužel už jsme ale snížili příliš pozdě,“ konstatoval Sobek.

Nejdřív se v 82. minutě prosadil podruhé v utkání Marčík a v nastaveném čase ještě po dlouhém autu Hirsch. „Moc si cením toho, že to hráči ani v prvním, ani ve druhém poločase herně nezabalili. Jsem rád i za Adama Marčíka, který má kvalitu, jen jsme dlouho čekali na to, až to potvrdí,“ našel Sobek pozitiva. „Herně to od nás nebyl špatný výkon, bohužel ve finální fázi nám stále chybí Kucharčuk, takže oproti soupeři jsme se na góly daleko víc napracovali. Valmezu naopak díky individuální kvalitě jeho hráčů stačilo málo,“ uzavřel Sobek.

TJ Valašské Meziříčí – FK Nové Sady 4:3 (2:1)

Branky: 12. z pen. a 56. Výmola, 33. J. Vrána Jonáš, 79. Žilinský - 39. a 82. Marčík, 90. Hirsch. Rozhodčí: Svoboda - Petrlík, Pospíšil. ŽK: Michut, J. Vrána – Kirschbaum, Popelka, Rus, Sobek. Diváci: 98.

Valašské Meziříčí: Michut – Vozák (57. Macíček), Švec, Kuběna, Kadla – Veselý (77. Kopecký), Smilek, Žilinský, Š. Vrána (77. Straka) – J. Vrána, Výmola (64. Vašek). Trenér: Pavel Hajný.

Nové Sady: Kubica – Kirschbaum, Opatřil (67. M. Škrabal, 88. Sobek), Popelka, T. Škrabal (67. Bošek), Krátký, Lužný (67. Drábek), Marčík, Rus, Hirsch, Ždánský. Trenér: Rostislav Sobek.