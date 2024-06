To byl zápas! V rámci předposledního kola divize E hostili Novosadští fotbalisté na svém hřišti již jistě sestupující Přerov a očekávána tak byla jejich výhra. Ta se však nakonec nekonala a hosté se mohli radovat z vítězství 2:0. Hned úplný začátek zápasu pak ozvláštnila i jedna zajímavost.

Pyro - Nové Sady | Video: Deník/David Kubatík

„Byl to zápas, který jsem ještě nikdy nezažil," řekl hned na úvod svého hodnocení novosadský trenér Rostislav Sobek.

A není se co divit. Hned v první minutě se totiž domácí dostali k velmi kuriózní penaltě. Přerovský náhradník, který šel brankáři podat pití, sáhl rukou ještě ve hřišti do přetaženého centru. Tato situace logicky vyvolala velké množství emocí a po dohodě se kapitán Aleš Rus rozhodl tento pokutový kop schválně neproměnit.

„Tohle asi nikdy nikomu vyčítat nebudu. Bylo to rozhodnutí okamžiku, byť to penalta byla regulérní. Teď si to budeme muset v kabině vyříkat a přijmout oba názory. Jak těch, kteří šli za výhrou, tak i těch, kteří rozhodli o tom, že se penalta nepromění," poznamenal Sobek.

Zlatý bod! HFK Olomouc slaví záchranu v divizi. Měli jsme vyhrát, říká kouč

Své k této opravdu velmi málo vídané situaci řekl i přerovský lodivod David Chuda, který přístup soupeře s díky ocenil: „Bylo to velice nešťastné. Ten chlapec si to prostě neuvědomil a penalta byla odpískaná správně. Velice si ale vážím Aleše Ruse a všech hráčů Nových Sadů, který se shodl, že takovýmto způsobem do vedení jít nechtějí a zároveň ani nechtějí toho mladého kluka vytrestat úplně."

„Velice nerad bych ale byl, kdyby tato situace zastínila fakt, že jsme po dlouhé době hráli dobře. Jsem rád, že kluci nic nevypouští a závěr dohrávají důstojně. I přes špatný zdravotní stav mnohých z nich. Možná to bude i tím, že z nich konečně spadl ten tlak. Od nějaké patnácté minuty byla naše hra skutečně hodně dobrá, o čemž svědčí i naše dvě nastřelené tyčky," dodal.

Hosté se pak dostali do vedení poměrně překvapivě, avšak zaslouženě. Jejich gólu ale předcházela chyba domácího Dokoupila. „Lukáš Bohužel dával brankáři malou domů a namazal při tom soupeři před prázdnou branku. Tím jsme Přerov probudili, ten začal bojovat a my už jsme ztratili jistotu a cestu k výhře. V závěru jsme dostali ještě jednu branku poté, co jsme hru otevřeli," pokrčil rameny Sobek.

Onen druhý gól vstřelil v sedmé minutě nastavení teprve sedmnáctiletý Martin Váleček po kombinaci se stejně starým Filipem Dospivou. Oba hráči vběhli poprvé na trávník až v 90. minutě. S tímhle mohu být naprosto spokojený. Zariskoval jsem, poslal jsem na hřiště dva dorostence a oni společně vymyslí tak krásnou gólovou akci," měl David Chuda i přes už dávno jistý sestup důvod k úsměvu.

Šternberk jel k zápasu v deseti, soupeř viděl červenou, pak vyrovnal

Nové Sady jsou jedno kolo před koncem, které odehrají na hřišti městského rivala z Holice, stále na osmém místě a s největší pravděpodobností na něm i skončí. Podle slov jejich lodivoda se tak už se svými svěřenci začíná připravovat na novou sezonu, která začne zhruba v půlce srpna. To je teď pro nás absolutní priorita. Mám poznačené nadějné mladé hráče, kteří by nás mohli od srpna posílit. Jaro pro nás bylo z mnoha různých důvodů dost krkolomné, máme tedy před sebou opravdu hodně práce. Chceme, aby nám podzim vyšel alespoň tak, jako ten loňský," uzavřel Rostislav Sobek.

FK Nové Sady - 1. FC Viktorie Přerov 0:2

Branky: 23. Masný, 90+7. Váleček.

Rozhodčí: Štipčák - Doležal, Vlk. ŽK: Rus, Ždánský - Javora, Řezníček, Masný, Kocian, Caletka, Dospiva, Kratochvíl. ČK: Vařecha (PŘE).

Nové Sady: Kofroň - Dokoupil (78. Pírek), Raška, Němeček, Nguyen (46. Hanus), Fládr, Rus, Foukal, Machálek, Sobek, Ždánský (78. Pytlíček). Trenér: Rostislav Sobek.

Přerov: Bělka - Vařecha, Javora, Řezník, Masný (72. Horák), Kocian (65. Nezval), Repček, Caletka (90. Váleček), Janyška (90. Dospiva), Braun (65. Kratochvíl), Kuča. Trenér: David Chuda.