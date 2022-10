„Zápas byl z naší strany o úvodech obou poločasů. Náš vstup do utkání byl velmi dobrý. Vytvořili jsme si tlak a hned ve čtvrté minutě skórovali. Potom se ale hra vyrovnala. A v druhém poločase to bylo stejné. Po třech minutách jsme zvýšili vedení na 2:0," mnul si ruce novosadský kouč Rostislav Sobek.

Za hosty z olomouckého sídliště otevřel skóre ve čtvrté minutě Zdeněk Fládr a ve 48. minutě jej navýšila letní posila z Kralic na Hané Tomáš Škrabal. Ke gólovému slovu se pak ale dostali i domácí fotbalisté. V minutě 64. totiž snížil na rozdíl jediné branky a zápas tak zdramatizoval Jan Látal. Na víc se už ale Skaštičtí nezmohli a Olomoučané se tak mohli radovat.

„Celkově bych řekl, že bylo naše vítězství zasloužené. Jen je škoda, že jsme nedali třetí gól a nedošli si pro tři body klidněji. Bohužel si ale za to můžeme trochu sami. Přestali jsme dostatečně napadat a zbytečně soupeře pouštěli do šancí, z nichž jednu šťastně využil. Za další tři minuty pak hasil soupeřovu tutovku brankář Kofroň, čímž nás zachránil. Moc si také vážím toho, že za námi dorazili i fanoušci."

Sadaři tak nyní mají na svém kontě dvanáct bodů za čtyři výhry a stejný počet proher a v tabulce jim patří sedmé místo, přičemž ztrácí pouhý bod na svého sobotního soka.

„Máme teď špici na dostřel. Nyní nás čeká posledních pět zápasů. Z toho čtyři s týmy, které jsou v tabulce pod námi. Když je všechny zvládneme, bude to možná stačit i na bednu. Ale nechci předbíhat. Bude to hodně o vůli a trpělivosti," snaží se načrtnout aktuální situaci.

Novým Sadům už se začíná také pomalu vyprazdňovat marodka. Na hřiště se po dlouhé pauze vrátil i jeden z tahounů Pavel Kucharčuk.

Díky práškům to zvládl a hned se to projevilo jeho asistencí na druhý gól. Je pro nás velká vzpruha, že s ním můžeme počítat. Filip Přikryl má už koleno téměř v pořádku a vypadá to, že by ještě nějaký zápas na podzim odehrát mohl. Martin Krátký se pomalu dostává do hry a snad by už v zimě mohl trénovat naplno. Pouze Ždánský už kvůli operaci kýly na podzim nenastoupí," uzavřel Rostislav Sobek.

TJ Skaštice - FK Nové Sady 1:2 (0:1)

Branky: 64. Látal - 4. Fládr, 48. Škrabal.

Rozhodčí: Rygl - Mikulášek, Holub. ŽK: Červenka - Dokoupil, Fládr, Kucharčuk, Rus, Nguyen, Fojtík. Diváci: 173.

Skaštice: Vrba - Glozyga, Štěpják (56. Zůvala), Frýdl, Látal (86. Vymětal), T. Motal (75. Drábek), Červenka, Sedlák (56. Oračko), Konečník, L. Motal, Berčík. Trenér: Lukáš Motal.

Nové Sady: Kofroň - Dokoupil, Popelka, Fládr, Dvorský (69. Krátký), Kucharčuk, Marčík (72. Fojtík), Rus, Škrabal (69. Sobek), Opatřil, Němeček (77. Nguyen). Trenér: Rostislav Sobek.