Fotbalisté Nových Sadů se topí v krizi. Ani v šestém kole 4. ligy E (do minullé sezony divize E) totiž nedokázali zvítězit a popáté v sezoně si navíc nepřipsali ani bod. A k tomu byli na domácí půdě proti Všechovicím dost blízko. Inkasovali totiž až ve třetí nastavené minutě z kopačky Martina Lasovského a prohráli tak poměrem 2:3.

„Soupeř měl zkrátka větší kvalitu. My jsme udělali hrubky, po kterých jsme inkasovali. To se nám děje stále častěji. Nemáme zkrátka mužstvo na takové úrovni, abychom těm lepším mohli být konkurenceschopní," mrzelo s odstupem jednoho dne novosadského lodivoda Josefa Muchu.

Úvodní tři branky padly v rozmezí pouhých čtyř minut, konkrétně mezi 28. a 32. Skóre otevřel všechovický kapitán Radek Skácel, o vyrovnání se bleskurychle postaral Jáchym Foldyna a o dvě minuty později se Skácel znovu zachoval jako správný kapitán a proměněnou penaltou strhnul vedení znovu na stranu svého celku.

Potom děla na obou stranách na nějakou dobu utichla. Další zásah přišel až v 80. minutě, kdy na 2:2 vyrovnal Tomáš Pytlíček. V tu chvíli se zdálo, že by se oba celky mohly rozejít smírně, anebo že by snad dokonce mohli Olomoučané udeřit i potřetí a připsat si první sezonní výhru. To se ale nestalo.

Ve třetí minutě nastavení totiž Sadaři zahrávali útočný roh, po němž však nezachytili rychlý brejk a špatně pak reagovali i v obranné fázi, kdy dva Všechovické hráče ve vápně nikdo příliš neobtěžoval a Martin Lasovský vstřelil gól, který jeho celku přinesl důležité tři body, kterých už má dvanáct a byť má i zápas k dobru, je pouze o skóre na třetím místě za druhým Bzencem a o tři body za lídrem ze Vsetína.

Mnohem hůře jsou na tom práve domácí. Ti totiž mají po šesti zápasech stále jen bod za remízu 0:0 s městským rivalem z Holice a ostatní soupeře sledují až ze samého dna. „Nálada v kabině je celkem normální. Kluci jsou realisté a ví, že to je tak, jak to prostě je. Do toho nám ještě nezačal trénovat Přikryl a na zápase nebyli z rodinných důvodů ani Šmíd s Petrášem, kteří jinak nastupují stabilně," pokračuje novosadský kouč.

„Zkoušeli jsme už různé změny v tréninkovém procesu i v rozestavení, zatím to ale nefunguje. Nemáme potřebnou kvalitu. Ač kluci trénují opravdu dobře a já věřím, že časem budou násobně lepší než jsou teď, tak to nebude tak rychle, jak jsem předpokládal. Zkusíme ještě do konce přestupního termínu někoho přivést. Něco se nám tam rýsuje, v tuto chvíli ale už výběr není takový," dodal pak ještě hned na další nádech.

Mnohem optimističtěji a také úsporněji pak okomentoval průběh hry trenér Všechovic Lubomír Kubica. „Jsme rádi za tři body, jednoduché to ale nebylo. Byť jsme dvakrát vedli, tak zejména ve druhé půli byly Sady nebezpečné. Troufám si ale tvrdit, že o ten jeden gól jsme lepší byli. Co se týče Sadů, tak si myslím, že rozhodně nepatří tam, kde jsou teď. Ale takový je fotbal. Mají tam mladé kluky a asi chvíli potrvá, než si to sedne. Pepa Mucha je zkušený trenér a určitě si s tím poradí," řekl.

FK Nové Sady - TJ Tatran Všechovice 2:3 (1:2)

Branky: 30. Foldyna, 80. Pytlíček - 28. a 32. (pen.) Skácel, 90+3. Lasovský.

Rozhodčí: Vít - Macrineanu, Láryš. ŽK: Pytlíček, Foldyna, Andreev, Ždánský, Dokoupil - Javora, Lasovský, Žák. Diváci: 150.

Nové Sady: Kofroň - Kirschbaum, Raška, Pytlíček, Němeček (77. Dokoupil), Krátký, Foldyna, Fládr, Rus, Andreev (46. Nguyen), Ždánský.Trenér: Josef Mucha.

Všechovice: Gröger - Javora, Vahalík (46. Kamidra), Cubo (84. Koňařík), Kadlec, Staněk (46. Skalský), Lasovský, Rolinc (46. Orava), Žák, Skácel (66. Vozák), Kuchař. Trenér: Lubomír Kubica.