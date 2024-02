Parádně zvládnuté herní soustředění za sebou mají fotbalisté divizních Nových Sadů. Během svého týdenního soustředění v jihomoravských Tasovicích si totiž zahráli i dvě přípravná utkání proti domácímu a taktéž diviznímu týmu a také se soupeřem z Rakouska, který hraje na podobné úrovni. A v obou případech byli úspěšní.

Děkovačka Nových Sadů po derby s HFK | Video: Deník/David Kubatík

„Hráli jsme ve čtvrtek a v sobotu a mezitím jsme si v pátek dali dvoufázový trénink. Jsem rád, že jsme tento náročný program zvládli, zápasy se nám výsledkově podařily a také, že jsme konečně našli nějakou optimální sestavu," pochvaluje si novosadský kouč Rostislav Sobek.

V prvním zápase v rámci soustředění se sadaři střetli s rakouským Wullersdorfem, který porazili bez větších problémů poměrem 4:0, když se trefili Dominik Němeček, Martin Ambrož, Zdeněk Fládr a Martin Krátký. „Ač to možná podle výsledku tak nevypadá, tak musím říct, že se jednalo o kvalitního a běhavého soupeře, za který hrálo i několik Čechů. Také se pak dostával do šancí, jen nebyl tak produktivní. To nám naopak problémy nedělalo," řekl Sobek k zápasu.

Zdroj: Deník/David Kubatík

O dva dny později se pak už hrál na tasovickém hřišti vyrovnanější zápas. Hanáci zde totiž narazili na domácí celek, který nastupuje v sousední divizi D a s patnácti nastřádanými body zde okupuje dvanáctou pozici. Ač v utkání Sobkovi svěřenci poměrně brzy prohrávali, nakonec jej díky brankám Ambrože a Přikryla ve druhém poločase obrátili ve svůj prospěch.

Uničov na přírodní trávě padl s Kroměříží, další posily zatím nemá

„V druhém zápase nám chyběli Pančochář s Rusem a herně to bylo vyrovnané. Cením si toho, že se nám podařil obrat, když jsme zhruba od páté minuty prohrávali po takovém překvapivém lobu," popisoval novosadský lodivod spokojeně a dodal: „Jsme rád i za to, že mladí, kteří se dostávali do hry, dokázali hru oživit a celkově držet krok. Je vidět, že těch pět týdnů s námi se na nich poozitivně podepsalo."

A spokojený mohl být nejenom s výkony svých svěřenců, ale také s průběhem celé akce. „ Ve Slunečném penzionu o nás bylo v každém ohledu skvěle postaráno. V Tasovicích jsme měli krásné ubytování a i hřiště bylo ve skvělém stavu. Za to bych všem, kteří za tím stojí, velice rád poděkoval," uzavřel Rostislav Sobek.

FK Nové Sady - SK Wullersdorf 4:0

Branky Nových Sadů: Němeček, Ambrož, Fládr, Krátký.

Sestava Nových Sadů: 1. poločas: Kofroň - Dokoupil, Rus, Pančochář - Machálek, Ždánský - Němeček, Fládr, Sobek - Ambrož. 2. poločas: Pařízek - Šebora, Rus, Pančochář (Zdeněk), Přikryl (Raška) - Krátký, Pytlíček, Machala, Pírek - Fládr - Ambrož. Trenér: Rostislav Sobek.

TJ Sokol Tasovice - FK Nové Sady 1:2 (1:1)

Branky: Lapeš - Ambrož, Přikryl.

Sestava Nových Sadů: 1. poločas: Kofroň - Šebora, Dokoupil, Přikryl, Němeček - Ždánský - Krátký, Fládr, Machálek, Sobek - Ambrož. 2. poločas: Kofroň - Raška, Machálek, Přikryl, Pírek - Pytlíček - Ždánský - Zdeněk, Fládr, Hanus - Ambrož. Trenér: Rostislav Sobek.