Dost nepříjemný vývoj měl pro novosadské fotbalisty zápas druhého kola divize E na půdě Skaštic. Po poločase prohrávali o gól a chvíli po změně stran už o dva. V následujících minutách však prokázali svou kvalitu a zlepšeným výkonem dokázali srovnat. Na víc už jim ale nezbyl čas, a tak si domů do Olomouce odvezli pouze jeden bod.

Divizní fotbalisté Skaštic se v sobotu rozešli smírně 2:2 s Novými Sady.

„Dohromady s pohárem jsme měli náročný týden. Pak do toho ještě vstoupila ta prudká změna počasí a už jsme toho opravdu měli plné zuby," připomněl na úvod svého hodnocení novosadský kouč Rostislav Sobek.

První poločas se dlouho nesl v bezbrankovém duchu, neskončil tak ale nakonec. Jedinou přesnou trefu této pětačtyřicetiminutovky vyprodukoval ve 41. minutě domácí Martin Glozyga a zapříčinil tak, že se šlo do šaten za těsného vedení jeho Skaštic.

„Nasadil jsem alespoň dva mladé čerstvé hráče a doufal, že to zafunguje a v druhém poločase to podpoří zkušenější hráči z lavičky. Sestava nám ale nesedla a Skaštice byly do útoku hodně nepříjemné. Celkem se to na nás hrnulo a dostali jsme z toho gól," mrzelo lodivoda Nových Sadů.

Druhý poločas pak pro Hanáky začal ještě hůře. Už po osmi minutách totiž inkasovali z kopačky hrajícího trenéra Lukáše Motala a prohrávali už 0:2. Už za tři minuty se ale trefil čerstvý Anh Tuan Nguyen a bylo znovu o co hrát. Alespoň bod pak Olomoučanům v 81. minutě vystřelil svým vlastním gólem domácí Glozyga, který se tak v tomto utkání trefil dvakrát. Jednou správně, podruhé už ne tak moc.

„V druhém poločase jsme udělali změny a měli jsme více ze hry. Dostali jsme ale hloupý gól z rohu. Hra už ale byla takovým způsobem v naší režii, že jsme dokázali srovnat. Velmi dobrý zápas odehrál Nguyen, který byl také po zásluze odměněn. Poděkovat ale chci všem hráčům za to, že nic nevypustili a na hřišti nechali i ty poslední zbytky sil," smekl před svými svěřenci.

Po dvou kolech tak mají Nové Sady na svém kontě jeden bod a patří jim třináctá příčka. To se ale budou snažit napravit už v příštím kole, kdy na domácím hřišti přivítají silný Baťov. „Pro nás teď bude důležité, abychom se od této remízy nějak odpíchli. Neměli bychom asi brát úplně v potaz, jestli je soupeř silný nebo ne. Doma musíme jednoznačně vyhrávat. Kvalitu na to máme a já věřím, že se brzy dostaneme do takových kolejí, které se od nás očekávají," uzavřel Rostislav Sobek na optimistické vlně.

TJ Skaštice - FK Nové Sady 2:2 (1:0)

Branky: 41. Glozyga, 53. Motal - 56. Nguyen, 81. Glozyga (vl.)

Rozhodčí: Půček – Cieslar, Brázdil. ŽK: Vrba, Pospíšil, Motal - Přikryl, Ambrož, Ždánský. Diváci: 220.

Skaštice: Vrba – Glozyga, Štěpják (46. Menšík), Frýdl, Gojš, Zavadil (77.Kvasnička), Beneš, Pospíšil (87. Vymětal), Sedlák, Konečník, Motal. Trenér: Lukáš Motal.

Nové Sady: Kofroň – Přikryl, Čermák (46. Nguyen), Popelka, Fládr (64. Šebora), Kubušek (46. Ždánský), Pančochář, Rus, Sobek (58. Krátký), Němeček, Ambrož. Trenér: Rostislav Sobek.