Tak tohle bylo drama. Fotbalisté extrémně oslabených Nových Sadů vedli v zápase 21. kola divize E nad Bzencem překvapivě 3:0 po poločase a ještě v 84. minutě dokonce 4:1. Přesto se nakonec o svou výhru museli pořádně třást. Hosté totiž dvěma slepenými brankami stáhli jejich luxusní náskok na ten nejtěsnější možný, i tak ale nakonec torzo novosadského celku neporazili. Cenné tři body tak z hanácké metropole na jih Moravy neodcestovaly.

Pyroshow novosadských fanoušků po zápase s Rýmařovem (3:1, 16.9.2023) | Video: Deník

„Po prohře v Novém Jičíně jsme se na silný Bzenec snažili přichystat co nejlépe a chtěli jsme maximálně zabezpečit defenzivu. V týdnu jsme se také věnovali rychlému přechodu do útoku. Všechno ale šlo proti nám. Pančochář byl vykartovaný, Ambrože trápily až do sobotního rána horečky, Rosťa Sobek přidal k naražené patě i naražený nárt, Krátký byl v týdnu pryč, Kofroň přes týden ležel s angínou, kapitán Rus se zranil při rozcvičce a před koncem poločasu se zranil i Ždánský," popisoval na úvod svého hodnocení novosadské útrapy trenér Rostislav Sobek.

V první půli se hřištěm prohnala žluto-černá gólová bouře, o kterou se postaral v patnácté minutě Martin Krátký, ve 37. Martin Ambrož a v nastaveném čase i teprve osmnáctiletý Jan Raška, pro kterého se jednalo o divizní střeleckou premiéru. Dvanáct minut po změně stran sice snížil Robert Janás na rozdíl dvou branek, s Olomoučany to ale ani nehnulo a o sedm minut později zvýšili na 4:1 zásluhou druhého Ambrožova přesného zásahu.

Zdroj: Deník/David Kubatík

Závěr, avšak ne body, pak patřil Jihomoravanům. V 84. minutě přidal taktéž svou druhou trefu Janás a v minutě 87. vstřelil kontaktní gól Petr Kasala. Nakonec ale borci z olomouckého sídliště zabojovali ze všech sil a tři body těsně uhájili.

Jedenáct minut a bylo po zápase. Šternberk schytal pětku, měl hrát přesilovku?

„Tím, jak jsme se i přes ta zranění dokázali připravit, jsme najednou vedli 3:0. Věděli jsme ale, že ani zdaleka není konec. Postupem času nás to ale všechno začalo dobíhat, kluci už museli až do poslední chvíle jít na krev, což jsme byli nuceni řešit střídáním, i tak se ale Bzenec dotáhl," popisoval novosadský lodivod.

„Ač jsme soupeře do stavu 4:2 pustili poměrně brzy, nemám moc co kritizovat. Zdeněk a Hanuš jsou hráči, kteří nastupují hlavně v I. A třídě, dále za nás nastoupili dva dorostenci a na krajním obránci nastoupil mladý Raška, který však jen potvrdil svou výkonnost výborným výkonem a vstřelenou brankou. Naopak bych rád kluky pochválil za to, jak k zápasu přistoupili. Těší mě také, že byly naše góly opravdu vypracované," dodal ještě na závěr Rostislav Sobek.

Hanáci si tak připsali na své konto důležité tři body, díky kterým v tabulce poskočili na sedmé místo o jeden bod před Šternberk. Celkově jich mají třicet a na šestý Slavičín a pátý Holešov ztrácí shodně šest bodů. V příštím kole se Sobkův výběr vydá na hřiště aktuálně čtrnáctého Rýmařova.

FK Nové Sady - TJ Slovan Bzenec 4:3 (3:0)

Branky: 15. Krátký, 37. a 64. Ambrož, 45+1. Raška - 57. a 84. Janás, 87. Kasala.

Rozhodčí: Holub - Fabeš, Doležal. ŽK: Krátký, Foukal, Hanus - Skřivánek, Kaňa, Zůbek, Janás. Diváci: 199.

Nové Sady: Kofroň - Raška, Ambrož, Krátký, Foukal, Fládr, Machálek, Přikryl, Sobek (82. Hanus), Ždánský (46. Pírek), Nguyen (82. Zdeněk). Trenér: Rostislav Sobek.

Bzenec: Frydrych - Skřivánek, Kuchař (46. Řezník), Kaňa, Zůbek, Absolon (76. Komínek), Vaďura, Pelikán, Kasala, Mlýnek, Janás. Trenér: Libor Škodík.