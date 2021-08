Domácí začali tento zápas skvěle. Už ve 3. minutě si totiž na dobře rozehraný rohový kop naskočil Pavel Kucharčuk a hlavou poslal svůj tým do vedení. Tento moment Novosadské viditelně povzbudil a i v dalších minutách to byli oni, kdo hrál na hřišti prim.

A jejich aktivita se jim jednoznačně vyplatila. Nejdříve totiž v 18. minutě svůj pokus zamířil přesně Martin Popelka a v minutě 26., znovu po rohu, přidal svůj druhý gól v zápase Pavel Kucharčuk.

„Po úspěšném minulém kole v Přerově jsme byli trochu v očekávání z toho, jak nám to půjde doma před našimi fanoušky. Musím říct, že jsem velice příjemně překvapen z naší hry v prvním poločase, kdy jsme hráli velice přesně a bez větších chyb. Kdybych to tak shrnul, řekl bych, že to byla prostě hra, na kterou se dalo pěkně dívat “ říkal po zápase spokojený domácí kouč Rostislav Sobek.

Ze začátku druhé půle nápor domácích hráčů pokračoval i a gólman Kuja se musel ve více než třicetistupňovém vedru pořádně otáčet, aby žádný z dalších pokusů neskončil za jeho zády. Po takových deseti minutách ale tempo předváděné hry, i kvůli zmíněné vysoké teplotě, poněkud opadlo.

„V druhém poločase se bohužel přesně ty aspekty, za které jsem hráče chválil v poločase prvním, z naší hry vytratily. Už jsme si s balónem příliš hráli a z toho pramenily trošku zbytečné ztráty míče. V těchto momentech bylo štěstí, že soupeř už byl zlomený a nedokázal tedy převzít taktovku nad hrou,“ zamrzelo lehce Sobka, který v hodnocení zápasu záhy pokračoval dál. „Už z naší generálky proti Frýdlantu, která skončila 4:4, se jevilo, že se do šancí dostat umíme a že je také dokážeme proměňovat. Že ale budeme mít po dvou zápasech divize skóre 8:1, tak to jsem skutečně nečekal,“ dodal.

To, že Novosadští skutečně střílet góly umí, se projevilo i v posledních minutách střetnutí. V 88. minutě nejdříve zakončil pohlednou útočnou akci do odkryté brány Michal Škrabal a o minutu později využil zaváhání slavičínského gólmana Radovan Lužný. Již od počátku jednoznačně vedený zápas se tak nakonec proměnil v opravdový debakl v poměru 5:0 pro domácí borce.

I přes takto vysokou výhru se Rostislav Sobek snažil být pokorný. „Teď jde o to ustát to v hlavách. Minulý rok jsme totiž také měli z prvních dvou kol šest bodů a potom jsme to tak úplně nezvládali,“ přiznal a zároveň dodal: „Na druhou stranu ale byl náš tým mladší a méně zkušený. Zatím jsem spokojený s tím, že se nám daří v týmu udržovat disciplínu. A to nejen zápasovou, ale i celotýdenní. Bez toho bych já osobně ani tuto práci dělat nemohl,“ uzavřel své hodnocení šéf novosadské lavičky.

FK Nové Sady – FC TVD Slavičín 5:0 (3:0)

Branky: 3 a 26. Kucharčuk, 19. Popelka, 88. Škrabal M., 89.Lužný. Rozhodčí: Krondráf –Fabeš, Brázdil. ŽK: Kirchsbaum - Šťastný. Diváci: 120.

Nové Sady: Kubica – Kirschbaum (85 Škrabal T.), Opatřil (85. Lužný), Popelka, Krátký, Kucharčuk, Marčík (70. Sobek), Rus, Hirsch, Ždánský (81. Škrabal M.), Bošek (70. Drábek). Trenér: Rostislav Sobek.

Slavičín: Kuja – Staněk (33. Šťastný), Salajka, Kocián, Švach (46. Tomšů), Goňa, Školník (80. Šoman), Žůrek, Fojtů (86. Böhm), Zvoníček, Jakubowicz (86. Bor). Trenér: Petr Slončík.