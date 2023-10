V rámci jedenáctého kola divize E hostili fotbalisté Nových Sadů na svém hřišti Holešov, na který se nakonec díky výhře bodově dotáhli. Zápas se pro ně ale nevyvíjel nejlépe. Hned po bezbrankové první půli totiž inkasovali a prohrávali. Potom však přišly přesné zásahy Ambrože s Popelkou a obrat byl dokonán.

Přestávkové pyro při zápase Nové Sady - Holešov | Video: Deník/David Kubatík

„Na Holešov a jeho herní projev jsme se připravovali a tím, že jim nakonec chyběl jejich ukrajinský záložník, jsme šli trošku do neznáma. To samé ale platí i pro soupeře, protože nám zase chyběl Krátký," zahájil své pozápasové hodnocení novosadský kouč Rostislav Sobek.

V prvním poločase si oba celky vyměnily po několika zajímavých šancích, gól však v těchto pětačtyřiceti minutách nepadl. Ani ne minutu po změně stran už ale přišel a opravdu nemohl potěšit naprostou většinu osazenstva novosadského areálu. Jeho autorem se totiž stal hostující Marián Kovář.

Smutek sadařů však netrval dlouho, přesněji řečeno pouhých šest minut, po kterých vyrovnala teprve devatenáctiletá vycházející hvězda Martin Ambrož. Za dalších šestnáct minut se pak prosadil i Martin Popelka a černo-žlutí si potom své těsné vedení udrželi až do doby, kdy sudí Kaloč odpískal konec zápasu.

„Měli jsme mírnou herní převahu, i kvůli absenci ofenzivních hráčů jsme z ní ale nevytěžili branku. Do druhého poločasu jsme to tedy přeskupili a dali jsme dopředu zkušenějšího Machálka, kterého jsme vysunuli ze stopera. Začali jsme ale nešťastně. Na nerovném terénu se míč blbě odrazil a Přikryl tak omylem poslal přihrávkou Kováře do šance," pokračoval Sobek.

„Od té doby ale byla defenziva soupeře stále prostupnější a z tlaku jsme nakonec dokázali otočit. K tomu ještě Němeček neproměnil jasnou tutovku. Vyhráli jsme proti kvalitnímu soupeři zcela zaslouženě," dodal ještě.

Nové Sady tak mají díky této domácí výhře na svém kontě patnáct bodů a posunuly se na osmou pozici, ze které ztrácí pouhé dva body na pátý Šternberk. Na druhou stranu na ně ale má totožnou ztrátu jedenáctý Slavičín.

„Chtěl bych z celého srdce poděkovat fanouškům za to, jakým způsobem nás stále podporují a musím říct, že si toho nesmírně vážím. Chtěl jsem pak ještě zareagovat na některé pomluvy z minulého týdne. Rozhodl jsem se ale, že na zraněné duše se mi reagovat nechce, protože už tak je mi jich líto. Za mě je to jenom pokus odvést pozornost od svých vlastních nezdarů," uzavřel Rostislav Sobek, který se tak ještě lehce vrátil k událostem minulého týdne.

FK Nové Sady - SFK Elko Holešov 2:1 (0:0)

Branky: 52. Ambrož, 68. Popelka - 46. Kovář.

Rozhodčí: Kaloč - Banot, Gasnárek. ŽK: Dokoupil, Pančochář, Ambrož - Schönwälder, Gettler, Pospíšilík, Kovář. Diváci: 199.

Nové Sady: Kofroň - Přikryl, Dokoupil (82. Sobek), Popelka, Fládr, Kubušek (46. Nguyen), Pančochář, Machálek, Ždánský, Němeček, Ambrož (89. Raška). Trenér: Rostislav Sobek.

Holešov: Schönwälder - Uhřík, Daněk, Třasoň, Paštěka, Mlčák, Gettler (83. Jadrníček), Pospíšilík, Kovář, Hlobil (77. Guzik), Linda. Trenér: Alois Skácel.