Fotbalisté Nových Sadů podlehli v dalším přípravném utkání účastníkovi divize F Břidličné 0:4. Hned tři góly svěřenci Rostislava Sobka svému sokovi nabídli.

Divize E: Nové Sady | Foto: Deník/David Kubatík

„Pořád nejsme v nějaké sestavě, která by měla zasáhnout do jarní části. Máme zraněné, jsme bez útoku. Zkoušíme mladé a hledáme cestu. Utkání jsme nezačali špatně, častěji jsme se dostávali do střeleckých příležitostí, ale rozhodly tři fatální chyby, které soupeř využil. Byl tam kiks při rozehrávce a pak brankář Pařízek ve druhé půli udělal dvě chyby. My jsme navíc nedali za stavu 0:2 penaltu, do té doby to bylo otevřené. I přes porážku jsme získali užitečné zkušenosti. Projevuje se, na čem pracovat, s kým počítat a podobně. Neladíme sestavu ale hledáme personální složení,“ zhodnotil duel trenér Nových Sadů Rostislav Sobek.

Nové Sady - Břidličná 0:4 (0:2)

Nové Sady: Kofroň - Machálek, Dokoupil, Raška, Přikryl - Nguyen, Sobek, Žďánský, Rus, Němeček - Fládr. Střídali: Pařízek - Pytlíček, Pirek, Zdenek, Kubušek. Trenér: Rostislav Sobek.