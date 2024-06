V rámci 28. kola divize E hostili fotbalisté Nových Sadů na svém trávníku lídra celé soutěže a již jistě postupující celek do MSFL ze Strání. A ač proti tomuto silnému soupeři nepodali vůbec špatný výkon, podle výsledného skóre v poměru 0:4 to tak na první pohled nemusí vypadat. Svou roli hrála i červená karta a hattrick nejlepšího střelce celé soutěže.

Pyro - Nové Sady | Video: Deník/David Kubatík

„Je to pořád dokola. Do zápasu jsme vstoupili dobře a ve druhé minutě šel Raška sám na branku. Soupeře jsme zaskočili pohybem a odhodlaností, ale celé to ovlivnila penalta společně s červenou kartou. To byla školácká chyba. I tak jsme to ale nevzdali a až téměř do konce hráli o ten kontaktní gól," popisoval zápas novosadský kouč Rostislav Sobek.

Onen inkriminovaný okamžik nastal ve 34. minutě a pokutový kop proměnil nejlepší střelec soutěže Luboš Miklovič. Stejný hráč pak dvě minuty po změně stran zvýšil i na 2:0 a v 78. minutě dal už na na 3:0 Robin Holík. I tak ale měl Sobek pro hru svých svěřenců i slova chvály.

„Mladý Pírek se dostal do tutovky, Nguyen na hrotu dělal soupeři velké problémy a pořád jsme hráli takový živý fotbal. Výsledek vypadá hrozivě, ale i z tiskového vyjádření soupeře vyplývá, že uznal naši kvalitu. A bohužel toto utkání extrémně sedlo Miklovičovi a vůbec celé ofenzivě Strání. Dali nám pěkné branky a na takovou kvalitu jsme prostě neměli," říkal.

Miklovič se nakonec dočkal hattricku, který zkompletoval v první minutě nastavení a určil tak podobu konečného výsledku na 0:4. Nové Sady tak tři kola před koncem zůstávají na svých 33 bodech a osmém místě.

VIDEO: Nacvičená standardka. Uničov ukončil čekání na výhru

V příštím zápase je čeká okresní rival ze Šternberka, který má nyní sice o osm bodů více, v tabulce mu to však stačí pouze na umístění o jedinou příčku výše. V předposledním kole budou Sobkovi svěřenci hostit již téměř beznadějně poslední Přerov a v tom posledním se doma v rámci olomouckého derby střetnou s o záchranu bojující Holicí. „Teď je čas, abychom začali bodovat. Doufám, že si alespoň upevníme svou pozici," uzavřel Rostislav Sobek.

FK Nové Sady - FC Strání 0:4 (0:1)

Branky: 34. (pen.), 47. a 90+1. Miklovič, 78. Holík.

Rozhodčí: Habermann - Brázdil, Petrásek. ŽK: Sobek - Kičin, Silnica, Hruboš, Spáčil, Čaňo. ČK: 33. Machálek (Nsa). Diváci: 159.

Nové Sady: Kofroň - Dokoupil (84. Pytlíček), Raška, Ambrož (16. Nguyen), Němeček, Foukal (57. Pírek), Fládr, Rus, Machálek, Sobek (84. Hanus), Ždánský. Trenér: Rostislav Sobek.

Strání: Nemrava - Dekleva, Kičin, Švrček (82. Macháčik), Jahoda, Silnica (82. Čaňo), Řihák, Hruboš (61. Spáčil), J. Michalec (72. Holík), M. Michalec (72. Nomilner), Miklovič. Trenér: Vladimír Beker.